台幣連三貶 寫兩周新低

總統蔡英文昨（19）喊話一定要穩定股匯市，為台股打入強心針，台股昨日反彈逾百點，出口商早盤趁勢拋匯，但外資仍持續敲進美元，土洋對作兩大力道推升昨日台北匯市成交量，台北與元太外匯經紀公司總成交量擴大到15.77億美元，新台幣對美元最終收在30.152元兌1美元，貶值2.7分，連三個交易日走貶，寫兩周新低。

外匯交易員指出，近期新台幣得關注外資動向，尤其台灣經濟高度依賴電子業，蘋果率先調降財測衝擊力道大，加上台灣電子業缺料現象嚴重，中國完整復工日沒有確切時間點，外資傾向先買美元，為新台幣貶勢添加壓力。

但近期接近月底，出口商出現零星拋匯需求，支撐新台幣匯價表現，昨日在土洋對作下，新台幣全日微幅貶值2.7分，在區間表現，目前新台幣匯價對企業衝擊尚不明顯。

前日台北股匯市上演股匯雙殺，衝擊市場信心。但蔡英文昨日早上公開表示，因新冠肺炎疫情，部分產業受到衝擊，但在國安高層會議已經做好指示，一定要穩定股匯市，對受衝擊產業必須給予紓困等必要協助。

行政院為幫助受新冠肺炎衝擊的中小企業提出紓困措施，部分銀行也願意給予協助，華南銀就已經表態會全力配合政府政策執行各項紓困以及振興方案。