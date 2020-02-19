和泰產險：投保旅平險 旅程有恃無恐

新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，許多熱門旅遊國家陸續傳出確診病例，和泰產險今(19)日提醒民眾，如因既定行程或是工作需求必須前往相關地點，記得提早投保旅遊相關保險。

民眾若有必要在此段期間出國，投保前應多留意各項保障項目。和泰產險的旅遊保險，行程延誤補償金方面，延遲六小時即可啟動。

班機延誤或取消方面，人在國內若報到前已確認延誤或取消則不理賠；人在國外起飛延誤達四小時即可啟動。

額外費用方面，人在國外需有檢疫之事實，以保額2萬元為例，每人每天上限5,000元。

行程更改方面，人在國外傳染病因素額外增加住宿及交通費，需提供費用收據正本，保額內實支實付。

海外突發疾病方面，人在國外保單生效前180日內未接受該疾病之治療，依條款約定給付醫療保險金。

有民眾詢問，若因部分國家不讓持有台灣護照的民眾入境，是否可申請理賠？

和泰產險表示，如於政令發布前投保，並於保險期間內被保險人繼續行程，途中發生航班被取消，且當下四小時內無其他航班可搭乘，或原航班延誤達四小時以上，依保額定額給付班機取消慰問金。

若延誤時間超過六小時，另可啟動行程延遲補償保險。

如民眾預計2月26日經某國轉機回台，但2月20日中央流行疫情指揮中心發布該國列為第三級警告(Warning)旅遊疫情建議等級，民眾因受疫情影響而須變更轉機地點時，於警示公告前已投保的民眾可獲得相關保障。

和泰產險建議民眾，出國前請先充分了解目的地之旅遊安全及傳染病風險概況，並及早投保旅遊相關保險，事先查詢當地就醫資訊，才能有恃無恐放心出國。