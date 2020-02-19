新光人壽保單借款 利率只要1.5%

農曆春節過後，開學即將到來，面對接踵而來的繳費單，造成許多民眾不小的經濟壓力，新光人壽感受到保戶的資金需求，自2020年2月18日至2020年3月20日止，推出「鑫福貸」台幣保單借款專案，優惠利率1.5%，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

新光人壽表示，「鑫福貸」優惠專案活動期間符合資格者，申請日起不分借款管道享有30天優惠利率1.5%，優惠額度最低須達5萬元。

「鑫福貸」優惠專案具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點外，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，更能靈活調配利息支出。

因應新冠肺炎疫情，新光人壽也提醒保戶可多利用快速便捷且全年不打烊的新光人壽網路會員專區線上借款服務(限要被保人同一人)，在家不出門便可完成保單借款，降低接觸感染風險。

另有新光人壽與新光銀行合作推出的ATM現貸卡，可使用各地金融機構ATM提款機輕鬆辦理借還款，或者委託新光人壽服務人員代辦、親臨新光人壽全國各行政中心等方式，完成保單借款申請程序。