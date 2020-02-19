海外投資夯 去年海外複委託交易量創新高

金管會保險局昨對國泰人壽開罰五百六十萬元，主因是金檢發現國壽有三大缺失。其中有業務員不當勸誘保戶解約舊保單換新保單、借房貸投保、用保單借款買新保單不當招攬的情事，初估有十四張保單發生爭議，是近三年國壽遭保險局單次開罰最重的一次。

2020-02-19 00:28