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海外投資夯 去年海外複委託交易量創新高
中信證券表示，2019年以來市場資金避險心態濃厚，投資人偏好穩定報酬標的。根據2019年券商複委託交易量統計，海外複委託交易量突破2.4兆元，創下歷史新高。
中信證券表示，「中信亮點」APP去年3月上線至今，已有近8萬下載人次，不限中信證券客戶也能使用，以社群帳號即可登入，免費使用部分功能，目前中信證券平均每5筆交易中即有1筆交易使用APP完成。
中信證券表示，調查用戶最滿意的「中信亮點」APP功能，是一般交易帳戶、，幫投資人試算買點的「買點雷達」、驗證策略歷史勝率的「歷史回測」、輔助投資人停利停損的「e指停利」等特色功能，都廣受用戶喜愛。
順應投資人需求，中信證券即日起於「中信亮點」APP新增海外複委託交易功能，讓投資人輕鬆在家投資海外股市。
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