「張綱維條款」鬆綁引爭議 顧立雄明親上火線說明

金管會鬆綁「張綱維條款」引爆爭議，多家金融機構經營權面臨極大挑戰，不少業者強烈批評金管會政策，工會則力挺金管會作法，正反兩派激辯，金管會明（20）日將拍板，久未公開露臉的金管會主委顧立雄也將親自對外說明。

金管會前年修改委託書規定，將有限徵求門檻持股80萬股或千分之2以上，改成持股千分之5以上，去年7月實施，被稱為「張綱維條款」；今年1月，金管會又預告修改為持股200萬股或千分之5以上。

金管會這項法規修正預告到上周四（13日）截止，反對及贊成者攻佔金管會官網法規預告論壇。

反對者認為，開放持股很少的股東徵求委託書，將造成大股東長期穩定的投資意願降低，實非證券市場之福；這次放寬只會讓類似張綱維的「三信事件」再度重演，用幾位持股不高的徵求人大肆徵求委託書進駐金控董事會，逃避大股東得適格性審查。

反對者並指出，持股200萬股，以部分金控或銀行股價而言，只需2,000萬元到9,000萬元資金即可達標，不僅工會可擔任徵求人，其他「張綱維們」也一樣可做徵求人，不利金融市場穩定。

贊成者則表示，降低門檻，小股東才有機會行使提案權及董事候選人提名權，金融業才不致於被少數家族把持。

包括全國金融業工會聯合總會、全國產業總工會及工會代表等，都到金管會法規預告發言，力挺金管會這項政策，表示如此才能落實股東行動主義，有助公司治理。