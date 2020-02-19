私校退撫儲金3月16日起 預設基金改為人生周期基金

私校退撫儲金投資基金3月16日將改新制，預設基金將由保守型改為「人生周期基金」。私校教職員如果沒有主動選擇哪類投資組合，將隨著年齡增加，逐漸降低投資風險。

私校退撫儲金十年有成，主要透過自主選擇、自主管理、自主提撥奠定成功關鍵，是全台第一個公辦民營的退休金制度，在2013年推出全台第一個退休自選投資平台，並在2017年推出第一個專屬退休金投資的人生周期基金。

所謂人生周期基金，是指依教職員年齡的增長，自動將資金配置在不同風險等級的投資組合。例如，30歲以下為100%積極型基金，之後逐步調降積極型比重，到46-47歲時變成100%穩健型。之後每增兩歲，保守型比重約增加20%，到56歲時轉成100%保守型。

私校退撫儲金管理委員會指出，為了因應教職員退休年齡延後趨勢、進入職場時間較晚及考量通貨膨脹風險，今年起人生周期基金調整年齡級距配置，增加投資積極型投資組合的期間，延後進入保守型的期間。

例如，如果教職員是37歲，原投資組合配置為50%積極型及50%穩健型，調整後將變更為100%積極型。原制到56歲時轉成100%保守型基金，新制則到62歲以上才轉成100%保守型。新舊制年齡差距約6-8歲。