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伊朗也淪陷！出現兩名確診新冠肺炎病患

明天起藥局賣加倍口罩 基層藥師罵翻：又要做功德了

新冠肺炎疫情延燒 元大人壽推服務措施助保戶抗疫

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球延燒，截至2月18日止，台灣已有22名確診個案，健保藥局前更是排隊等著買口罩的民眾。元大人壽於第一時間啟動關懷保戶服務措施。

元大人壽今（19）日表示，第一時間啟動關懷保戶服務措施，除了提供續期保險費緩繳、保險單借款利息展延、傳真受理保全服務及設立單一服務窗口等服務，針對保戶最關心的理賠給付，更放寬醫療險「法定傳染病」除外責任條款，即無論新舊保單皆納入理賠給付範圍；此外，保戶於負壓病房治療期間，該負壓病房比照加護病房辦理給付。

除了加強防疫期間的自我保護外，元大人壽建議未投保醫療險或醫療保障不足的民眾可強化醫療保障來分散風險，選擇終身醫療險搭配實支實付型醫療附約進行補強。以投保「元大人壽健康人生終身醫療健康保險」為例，保戶於負壓病房治療期間可比照加護病房辦理給付，每天除了基本的1倍住院日額，額外依住院日額的2倍給付，有效減輕醫療費用的負擔，並可填補住院期間的收入損失。另搭配「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約」，則可同時享有住院日額給付及住院雜費與手術醫療實支實付。此外，由於法定傳染病的隔離治療費用健保不給付，雖然費用仍由疾管署負擔，但保戶還是可以依條款約定申請實支實付醫療理賠。

以一位30歲男性投保「元大人壽健康人生終身醫療健康保險」日額1,000元、繳費20年，附加「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約」計畫二為例，首年年繳保費共計23,836元，平均每天約65元，不到一個便當錢，就能擁有尊榮級的醫療保障，讓住院治療更有尊嚴，也讓自己在防疫期間更安心。

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