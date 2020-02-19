壽險公會：二原因造成元月新契約保費收入大減
壽險公會今（19）日發布1月壽險業績統計，1月壽險業總保費收入達2960.78億元，年減少16.6%；其中初年度保費收入909.65億元，年減37.8%，續年度保費收入2051.13億元，年減1.8%。壽險公會解釋元月新契約保費收入大減有二大原因。
據公會統計，區分傳統型與投資型保單作分析，傳統型保單1月總保費收入達2737.27億元，年減15.8%；其中初年度保費收入750.29億元，年減39%，續年度保費收入有1986.98億元，年減1.7%。
壽險公會表示，原因一在傳統型保險商品部分。受到保險責任準備金利率下調、宣告利率走低，以及預計今年7月實施「合約服務邊際（CSM）」之新規定下，傳統型保單買氣不佳，今年度1月份傳統型初年度保費收入相較去年同期減少39%。
原因二是投資型保險商品部分。壽險公會表示，保險局將就先前銷售主力之目標到期債券基金投資型保單擬訂新管理措施，規定基金投資的所有債券必須是BBB+級以上，即便投資BBB+級的債券，最多也不能逾基金淨值的40%，以致連結保單的基金收益減少，直接影響投資型保單業績，本年度一月份投資型初年度保費收入相較去年同期減少31.7%。
此外，若從通路表現來看，壽險公司本身行銷體系占43.37%；銀行經代保代通路占46.31%；傳統保險經紀人、保險代理人僅占10.32%。銀行經代保代通路之初年度保費收入占率高於壽險公司自身行銷體系通路。
若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司自身行銷體系通路之比率為2.65：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。
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