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台新Richart推3.88%高利美金定存 不到二小時搶光

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
台新銀行數位帳戶Richart今（19）日推出外幣限時限額定期存款專案，包括美金與人民幣三個月定存利率「年息」高達3.88%，因為高出市場一般銀行2%左右或以下的水準，因此吸引大批網友招朋引伴與民眾紛紛搶進，短短不到二個小時，包括1,000萬美元的額度與1,000萬元人民幣的額度雙雙搶光！
台新銀行數位帳戶Richart今（19）日推出外幣限時限額定期存款專案，包括美金與人民幣三個月定存利率「年息」高達3.88%，因為高出市場一般銀行2%左右或以下的水準，因此吸引大批網友招朋引伴與民眾紛紛搶進，短短不到二個小時，包括1,000萬美元的額度與1,000萬元人民幣的額度雙雙搶光！

台灣人愛高利儲蓄，台新銀行數位帳戶Richart今（19）日推出外幣限時限額定期存款專案，包括美金與人民幣三個月定存利率「年息」高達3.88%，因為高出市場一般銀行2%左右或以下的水準，因此吸引大批網友招朋引伴與民眾紛紛搶進，短短不到二個小時，包括1,000萬美元的額度與1,000萬元人民幣的額度雙雙「秒殺」搶光！

台新銀行數位銀行品牌Richart推出「外幣限時限額定期存款專案」原訂日期是2020年2月19日下午14時至2月21日下午14時，共計三天時間，採限時限量方式，因三個月短期高利定存的年息利率高達3.88%，造成客戶瘋搶，短短不到二個小時內就搶光額度，因短時間內人數爆衝，中間還一度造成電腦系統的延宕，引發網友擔心會當機，也有網友說「我把原有的限元定存解約，轉進Richart，結果萬一最後搶不到額度，不是兩頭空？！到底要不要衝」就在疑慮間，不到下午四點，Ricahrt網頁已呈現「搶購一空」的字樣，千萬美元與千萬人民幣的額度瞬間就被買光了。

據了解，此次的專案有每人最低起存與單筆承作上限，美元最低起存50美元起，最高單筆承作則是3,000美元，以今日新台幣兌美元換算的話，亦即每人能享受三個月3.88%年息定存的上限約是新台幣9萬0,420元，不過若是以台新Richart新台幣帳戶先轉為美元再轉定存的話，3,000美元約是扣新台幣帳戶約9萬0,537元；人民幣最低起存是200元人民幣，每人單筆最高承作上限是2萬元人民幣，以台新Richart新台幣帳戶先轉為人民幣的話是約8萬6,416元。只有這部份享3.88%年息，但只算三個月。同時此專案也有金額上限，亦即美金總金額上限換算新台幣約3億元左右，人民幣總額度換算新台幣也僅約4,321萬元，至於今天四點過後已經向隅搶不到3.88%高利定存的民眾，台新Ricahrt目前還有年息2.55%的人民幣優利活儲與美元1.7%的優利活儲活動。

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