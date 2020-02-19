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輸銀結合商業銀行推輸出保險 去年成效年增36.92%

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

輸出入銀行為加強宣導輸出保險，以協助廠商利用政府提供之貿易金融工具，該行特與各商業銀行簽訂輸出保險合作推廣合約。截至目前共與30家商業銀行合作共同推廣輸出保險，2019年經由合作銀行推廣輸出保險總計承保金額為96.51億元，年增36.92%。

輸銀目前與30家商業銀行合作，共同推廣輸出保險，其中包括八家公股銀行、一家外銀以及21家民營銀行，輸銀表示，績優合作銀行分別為凱基銀行、玉山銀行兆豐銀行及彰化銀行。

輸銀表示，透過以商業銀行為被保險人之「全球通帳款承購保險」及「信用狀買斷保險」，擴大與商業銀行之合作關係，除強化商業銀行資產品質外，也讓廠商更易取得資金融通。藉由商業銀行之廣大據點，輸銀可以延伸輸出保險服務觸角至全國各地，除可讓出口廠商規避應收帳款無法收回之風險外，商業銀行亦可藉由輸出保險積極融資出口廠商的資金需求，更可為商業銀行的應收帳款承購業務、信用狀買斷業務或融資債權提供另一層的還款來源保障，強化商業銀行資產品質，同時利用輸出保險開發新客戶，尤其是風險較高的新興市場，共同創造雙贏局面。

另外，為因應近期中國大陸武漢肺炎疫情爆發，恐將使全球經濟成長減速，輸出入銀行為與我國企業共渡難關，特別推出「輸出入銀行義（疫）氣相挺方案」，希望於此過渡時期提供出口廠商有效之金融支援，該行特別提供「託收方式（D/P、D/A）輸出綜合保險」、「記帳方式（O/A）輸出綜合保險」及「信用狀貿易保險」等保險商品徵信費及保險費雙重優惠，此外，該行的「輸出保險網路服務平台」亦提供線上申請辦理各種保險的快捷服務，透過線上辦理可減少接觸感染機會，滿足廠商更安全、簡易的需求。

輸銀表示，將繼續發揮政策性銀行之功能，並深化與各商業銀行的合作，建立包含資金流的輸出保險服務網絡，提供廠商完善的應收帳款保障，以有效提升廠商對外接單能力，促進我國出口貿易之發展，開創新的出口成長動能。

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