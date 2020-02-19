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星展銀今年企金要搶市 綠色金融、企業併購成重點

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
星展銀行（台灣）企業及機構銀行處處長暨永續委員會主席羅綸有指出，星展企金今年將聚焦綠色金融、轉型與併購。 記者仝澤蓉／攝影
星展銀行（台灣）企業及機構銀行處處長暨永續委員會主席羅綸有指出，星展企金今年將聚焦綠色金融、轉型與併購。 記者仝澤蓉／攝影

星展銀行（台灣）分享永續發展策略，並在企業金融業務端積極參與綠色貸款。展望2020年，星展除了聚焦綠色金融、企業轉型與併購、數位金融平台發展三大業務拓展機會，更將持續致力環境永續，以追求社會均衡發展、對自然環境及未來世代負責任的態度，來經營銀行業務。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行處處長暨永續委員會主席羅綸有指出，星展一直將永續發展列為集團核心目標，並以「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」與「創造社會影響力」為三大永續發展重心。羅綸有表示，面對全球氣候變遷衝擊，星展積極實踐責任金融的承諾，透過銀行提供讓利等誘因，吸引企業客戶願意投注更多資源予永續相關議題，真正將永續價值融入銀行本業，締造社會共好。

舉例來說，2019年星展（台灣）即與友達光電簽署3年期新臺幣20億元「永續指數連結貸款」，首創以申貸企業之永續績效表現作為貸款評估基準，不僅是台灣首件「永續指數連結貸款」案，友達光電同時也是亞太區第一家以永續指數企業評比績效獲得「永續指數連結貸款」的科技企業。

近年來，星展（台灣）亦陸續投入5件與離岸風力發電、太陽能發電與地下污水處理相關的融資案件，並預計於今年繼續爭取逾10件和風力發電、太陽光電有關的融資機會，以實際行動支持再生能源發展。

同時，星展（台灣）也在自身行舍力挺再生能源。除了舉行全行節電比賽，於2019年上半年較前一年度減少6.7%，相當於20萬度的用電量之外。

星展於2018與2019年，於主辦行及參貸金額雙雙名列外資銀行第一名，星展更持續服務中小企業，截至2019年，星展（台灣）對中小企業放款餘額達新台幣295億元，不僅位居各大外商銀行之首，更為其他外銀總承作額度的1.68倍。

做為最佳數位銀行，星展（台灣）針對企業客戶與中小企業主推出多項便利服務，包括能協助企業主快速申貸、靈活配置資源的《星展企業星利貸》線上申貸平台與「敏捷式專案開發流程」，以及RAPID API介接、 ENCORE 應收帳款整合式報表、數位動態密碼等領先市場的數位解決方案，協助客戶提升營運效率。

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