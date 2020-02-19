宅經濟發酵 持華銀i網購生活卡叫外賣最高享18%回饋

全民防疫促進「宅經濟」持續發酵，網購訂單不斷攀升，成為民眾現階段最主要的休閒及血拼管道，所以精選高回饋網購信用卡更是不可或缺的功課之一。華南銀行「ｉ網購生活卡」除網購享有基本的2.5%回饋外，今年度起，指定通路加入8%現金回饋權益，使用美食外送平台foodpanda，輸入折扣碼，最高享有18%回饋。

華南銀表示，「ｉ網購生活卡」除了網購享有基本2.5％現金回饋外，自2020年度起更是加入指定通路8％現金回饋權益，指定通路如：foodpanda、Uber Eats、愛奇藝、Netflix、Spotify、KKBOX、PlayStaion等，每期帳單回饋上限100元，讓你在「宅防疫」同享回饋，依foodpanda美食外送消費為例，輸入折扣碼「PSVISA10off」，再使用華南「ｉ網購生活卡」訂餐立即享有最高18％回饋。

此外，如果你是華南銀行新卡友申辦「ｉ網購生活卡」指定卡別（彩繪繽紛款或正義聯盟款）及電子帳單，首年網購可享基本5％（原2.5％＋2.5％）現金回饋，每期帳單回饋上限300元，換算每月網購只要消費達6,000元就可以獲得300元回饋，小資族可從中得到小確幸。