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勤業：投資管理公司未來可能成金融產業鏈中的研發中心

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所投資管理產業負責人黃海悅。圖／勤業眾信提供
勤業眾信聯合會計師事務所投資管理產業負責人黃海悅。圖／勤業眾信提供

勤業眾信聯合會計師事務所昨發布《2020投資管理產業趨勢展望》報告指出，受全球區域經濟發展差異和投資人偏好影響，「跨出國界」是投資經理人的主要策略。許多跨國大型投資管理公司積極尋找新的發展方向，包括使用AI和數據等技術，或透過併購以提高競爭優勢，未來投資管理公司可能成為金融產業鏈中的研發中心。

勤業眾信聯合會計師事務所投資管理產業負責人黃海悅指出，全球經濟動盪與區域間的經濟發展差異性加劇，投資人偏好轉為被動且資產集中的投資型態，及手續費壓力等因素，使另類投資（alternative）與多頭（long-only）投資經理人紛紛跨出國界、借鏡全球，採取顛覆性行動以擴大業務範疇。

如台灣近期所推出的「媲美星港財富管理新方案」，放寬信託、銀行、券商的高資產客戶得投資項目，及開放金融業經營多元商品及服務以拓展產品與市場，讓企業國內外資金調度更便利，鼓勵金融業拓展產品與市場。

面對大環境帶來的衝擊，許多跨國大型投資管理公司正積極在資產管理及財富管理領域尋找新的發展方向。部分投資管理公司突破傳統成本效益的思維，使用AI和數據等技術，緊密觀察及預測市場趨勢，以擴大投資決策的方式。預期未來併購的腳步也將加速，以開發新產品及拓展新市場。

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球供應鏈和經濟，疫情造成中國消費內需下滑、供應鏈斷裂及赴陸差旅減少等，但對我國銀行、證券、投信投顧等產業的影響程度仍待觀察。勤業建議，金融業者重新檢視風險管理機制及投資布局、強化數位溝通管道、確保與客戶的順暢溝通管道，以即時面對環境的變化。

金融業 財富管理
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