元大證券智能選股投資先生App 獲《財資》數位金融大獎

國際財經專業雜誌《財資》（The Asset）公布數位金融大獎（Triple A Digital Awards）得獎名單，元大證券推出的劃時代智能選股「投資先生App」奪下「台灣最佳券商手機應用程式獎」，「投資先生App」自2018年上線以來，深獲投資人好評並囊括國內多項大獎的卓越表現，如今正式在國際獎項評選嶄露頭角。

「投資先生App」上市一年多的時間，下載量已經突破85萬次，完善與多元的功能始終遙遙領先同業，除了搭配AI智能運算與投顧專業分析，為投資人量身打造最佳投資組合外，功能方面更精益求精，持續加入多元的金融商品，不僅可交易國內期貨、選擇權，還能支援海外共12間期貨交易所的指數商品交易，是市面少見提供海外選擇權交易服務的行動平台。

為提供投資人專業且優質的數位金融服務，「投資先生App」在UX／UI使用者介面設計上更下足功夫。

「投資先生App」平均每兩個月便會依據客戶使用的數據統計與分析，進行功能優化；此外，投資先生可依照客戶不同的投資習性，開放投資人客製化設定自己的「首頁捷徑及報價欄位」，讓客戶能「量身打造」專屬的交易App；投資先生於下單頁面可秒速切換台股、複委託、期權等商品，同時可直接查看庫存損益等資訊，獲得經濟部智慧財產局專利肯定的頁面設計，也讓投資先生的「快速下單」深得客戶好評。