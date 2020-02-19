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中信亮點App三大功能奪國家品牌玉山獎 獲總統接見

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

中國信託綜合證券致力發展數位金融，其自主開發的「中信亮點」App，以創新且容易上手的「買點雷達」、「歷史回測」和「e指停利」三大特色功能，獲頒第16屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」全國首獎，中國信託證券董事長陸子元今（19）日受邀前往總統府，代表中信證券接受總統蔡英文接見表揚。

國家品牌玉山獎「最佳產品類」的評選關鍵，在於企業的研發與創新，是否對台臺灣產業升級與轉型有所助益，並能提升台灣的競爭力，「中信亮點」App上架不到一年，便從逾300家國內知名企業與產品中脫穎而出。

陸子元表示，感謝評審委員的肯定，中信證券團隊深度訪談逾千位投資人，針對痛點研發，歷時兩年打造出「中信亮點」App，能獲得國家品牌玉山獎肯定意義重大。

根據統計，「中信亮點」App自2019年3月上線至今，已有近8萬下載人次，超過35%的使用者為21至30歲的年輕族群，相較實體通路中，同一族群使用者僅占20%。

「中信亮點」App介面風格活潑簡潔，更主張「不限中信證券客戶也能使用」的普惠金融理念，非客戶也能以社群帳號登入，免費使用部分功能，成功吸引年輕族群進入證券投資領域，目前中信證券平均每5筆交易中即有1筆交易使用「中信亮點」App完成。

為持續優化功能，中信證券自2019年12月運用App推播滿意度問卷給所有用戶，有過半用戶給予滿分4分的高評價。各項功能中，用戶最滿意的是一般交易帳戶功能，其他像是幫助投資人試算買點的「買點雷達」功能，還有驗證策略歷史勝率的「歷史回測」、輔助投資人停利停損的「e指停利」等特色功能都廣受用戶喜愛。

中信證券觀察，2019年以來市場資金避險心態濃厚，投資人偏好穩定報酬標的，根據2019年券商複委託交易量統計，海外複委託交易量突破新台幣2.4兆元，創下歷史新高，中信證券順應投資人需求，今年1月31日於「中信亮點」App新增海外複委託交易功能，讓投資人輕鬆在家投資海外股市，未來中信證券也將持續傾聽用戶回饋，升級數位服務。

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