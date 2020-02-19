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亞太電攜TBCASoft布局區塊鏈 預計Q2提供服務

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

亞太電(3682) 瞄準區塊鏈市場，攜手區塊鏈平台技術提供商美商TBCASoft合作推出「跨電信商支付系統(Cross-Carrier Payment System, 簡稱CCPS)」服務，率先完成「跨國行動支付」的實際應用測試(Proof-of-Business ,POB)，預計今年第2季提供服務，為台灣首家發布落地應用服務的電信業者。

亞太電去年加入國際電信區塊鏈技術聯盟（The Carrier Blockchain Study Group Consortium,簡稱CBSG），該聯盟由美國區塊鏈平台提供商 TBCASoft 和軟銀股份有限公司 SoftBank Corp. 主導，旨在透過區塊鏈技術，為電信成員及其客戶，提供安全的跨境行動支付和其他應用，聯盟會員橫跨日本、美國、中東及東南亞等各國19家電信公司，共同構建下一代全球跨電信區塊鏈平台和生態圈。

亞太電表示，用戶在未來可透過CCPS服務，前往參與CBSG聯盟的會員國家，免換現金、免持信用卡，使用 GtPay掃描QR Code就可直接在海外消費，並以亞太電帳單付款，消費者不用再兌換外幣、支付兌換外幣和海外信用卡交易的手續費，同時還可降低外匯匯率波動相關的風險。

亞太電指出，在人手一機的年代，科技改變人類的消費行為，加速行動支付的普及，但過往國內行動支付較少應用於海外商店，造成消費者使用體驗缺口；加上跨境行動支付因消費市場環境不同、海外特約商店拓展不易、跨業者系統難整合，相對進入門檻較高。

亞太電說，透過與TBCASoft合作，運用區塊鏈技術解決跨境支付痛點，未來提供消費者可運用自己熟悉的行動支付APP於海外跨境交易，享有方便又安全的服務體驗。

亞太電GtPay APP繼推出NFC-SIM感應支付及手機悠遊卡、綁定信用卡，透過QRCode進行付款交易，再領先業界推動跨境支付，從「自有」到「跨境」擴大場域應用，布局全球行動支付生態圈。

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