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元大銀行主辦日盛全台通8億元聯貸案 完成簽約

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

元大金（2885）旗下元大銀行統籌主辦日盛全台通小客車租賃（稱「日盛全台通」）8億元聯合授信案，獲參貸銀行團超額認購，2月18日完成聯貸簽約。

日盛全台通成立於2000年，為日盛國際租賃100%持股子公司。公司秉持「誠信、創新、服務」經營理念，及「以客為尊」服務精神，提供客戶全方位車輛租賃服務。近年來隨著汽車租賃逐漸成為國內企業用車的主流，日盛全台通經營績效良好，業績及獲利能力穩定成長。

本聯合授信案由元大銀行擔任管理銀行，並由彰化商業銀行、台灣中小企業銀行、第一商業銀行、上海儲蓄商業銀行、高雄銀行、土地銀行、農業金庫及三信商業銀行共計9家金融機構共組授信銀行團。

本案推出後獲得金融機構踴躍認購，超額認購比率達153%，顯示聯貸銀行團對日盛全台通的營運表現及未來發展給予高度的肯定與支持，而公司考量整體資金需求，最終以新台幣8億元結案。

元大銀行近年積極拓展集團法金業務，對於集團企業的需求，元大銀行不僅可縱向集結行內資源，更可橫向整合元大投信及元大證券等元大集團資源，搭配專業法金團隊，讓客戶享有兼具深度及廣度完整服務。

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