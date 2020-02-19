兆豐銀行：機器人理財　防疫投資 戰勝大盤

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行投資顧問團隊指出，以1月14日中國大陸A股前波段反彈最高點至春節後A股開盤首日2月3日崩跌的這段期間表現分析，期間MSCI全球股票指數跌幅達2.26%（年化波動度高達9.89%），新興市場股票指數跌幅更高達7.31%（年化波動度達13.71%），兆豐銀行「理財e把兆」機器人理財投資組合的表現，在積極型退休計畫上，期間平均跌幅僅1.01%（年化波動度為6.72%），而成長型退休計畫的平均績效，更逆勢上揚0.51%（年化波動度為5.97%），可見「理財e把兆」機器人理財效率配置的投資組合，在投資標的選取或資產權重配置，均經得起市場考驗，有利於穩定報酬，有效降低投資風險。

兆豐銀行投資顧問團隊所選取的這段期間，正是歷經美中簽定第一階段貿易協定，以及新冠肺炎疫情大爆發的期間，全球資本市場承受衝擊，台股1月30日開紅盤更是崩跌近700點，因此兆豐銀認為可印證機器人理財能幫助投資人，防疫宅在家也能安心理財。不過，也有投資專家認為，此一績效比較期間尚屬短暫，畢竟新冠肺炎疫情的影響尚未完全結束，且中國大陸雖屬疫情核心重災區，但A股的表現卻是意外的強勁，已回補開紅盤重挫的缺口，美股則受影響輕微、表現亮麗，亞股日韓股市與台股相對較弱，投資人中長線布局，參考機器人理財之餘，也可持續觀察留意。

兆豐銀行表示，兆豐銀行為嘉惠這波防疫宅在家的投資人，推出機器人理財「豐享退」三重優惠活動，即日起至6月30日止，投資人只要透過「理財e把兆」機器人理財平台進行交易，不但免申購手續費，申購首筆定期投資組合交易且連續扣款達24次以上，再享該筆定期投資組合終身免收信託管理費的優惠，而且因為投資門檻最低只要新台幣3,000元或100美元，讓小額投資不再是夢。

另外，4月30日前加入服務並使用FB分享「理財e把兆」網頁，還可以獲贈華納威秀電影票一張（限量1,000張），交易下單成功還可參加日本東京單人來回機票抽獎。

兆豐銀行 機器人 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

高師大感謝企業界贊助防疫資源 鼓勵學生「以讀攻毒」

醫師點名生活中「一動作」成防疫缺口 眾驚呆：無意識就做了

智慧防疫！陳其邁：透過AI演算法 更快速找到好解方

進口口罩助防疫 關稅、營業稅全免

相關新聞

首例！國泰世華銀攜手全聯金融服務至晚上九時

首例！國泰世華銀攜手全聯超市推「金融服務站」，打破傳統銀行時間與空間限制，將服務時間延長至晚上9點，拓展金融服務的新藍海...

遭金管會重罰560萬元 國壽三點回應

國壽今（18日）遭金管會重罰560萬元，國壽公司晚間發三點聲明回應。國泰人壽表示，107年度一般金檢之相關業務缺失，尊重...

兩岸銀行獲利翻轉 陸銀去年賺輸台資銀行

兩岸銀行獲利較勁翻轉，受美、中兩國降息影響，去年陸銀在台分行獲利衰退近一成，去年一年稅前盈餘38億元，賺輸台資銀行在大陸...

匯豐喊改革將裁3.5萬人 亞洲仍為成長引擎

香港匯豐集團（HSBC）去年獲利大幅下滑，今天宣布徹底改革，計劃未來3年撤裁3.5萬個職位。對此，匯豐（台灣）表示，未來...

新冠肺炎影響還款 可申請信用卡緩繳3至6個月

金管會今天宣布，若因受新冠肺炎疫情，導致個人貸款的還款有困難，可採兩協處措施，包含信用卡帳單應付帳款可申請緩繳3至6個月...

尹衍樑記兒子大過　南山向保險局承認獎懲無效

南山人壽董事尹衍樑逕自對獨子、副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過一次，引起業界議論，並驚動金管會。保險局今表示，經過向...

業務員勸誘保戶借錢買保單缺失多 金管會開罰國壽

金管會在辦理一般業務檢查時，發現國泰人壽有違反保險法等相關規定情事，金管會今（18）日依保險法及兩岸保險業務往來辦法，對...

業務員不當勸誘保戶解舊換新保單 國泰人壽挨罰560萬元

金管會保險局今對國泰人壽開罰560萬元，主要是在一般金檢時，發現國壽有業務員不當勸誘保戶解約舊保單換新保單，或勸誘客戶借...

英推新版塑膠鈔券背面畫家勝出 央行搶先為收藏迷導覽

券幣收藏迷注意了，英格蘭銀行（BoE）即將於2月20日正式推出新版20英鎊塑膠鈔券，但民眾對於新版鈔券上的人物Turne...

台灣出現新冠肺炎死亡首例 10年債殖利率收歷史新低

國內首度出現新冠肺炎死亡病例，助長公債多頭氣焰、價格水漲船高，10年期主流公債殖利率17日收盤下跌1.3個基本點，收在0...

中國復工比率偏低 台股季線之上恐有壓

美股因華盛頓誕辰紀念日休市，歐股隨全球多數股市一同反彈，台股17日跌52.19點，收在11763.51點，投顧指出，由於...

延後開工 人民幣匯款大減

新冠肺炎疫情衝擊，中央銀行昨（17）日公布國銀人民幣業務概況，1月人民幣匯款總額驟降為人民幣898.06億元，較去年12月大減逾四分之一、人民幣存款餘額也降至人民幣2,559.15億元，為近六年新低。

熱門新聞

超預期 國巨MLCC漲價五成

Switch鬧零件荒 衝擊台系鏈

業務員不當勸誘保戶解舊換新保單 國泰人壽挨罰560萬元

群創3月分割成立子公司 尊重員工轉職意願

勞動部調高無薪假補助 勞工最高月領1萬8960元

高雄市飯店業關房放無薪假 這家飯店住房率卻不減反升

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。