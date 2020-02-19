兆豐銀行：機器人理財　防疫投資 戰勝大盤

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行投資顧問團隊指出，以1月14日中國大陸A股前波段反彈最高點至春節後A股開盤首日2月3日崩跌的這段期間表現分析，期間MSCI全球股票指數跌幅達2.26%（年化波動度高達9.89%），新興市場股票指數跌幅更高達7.31%（年化波動度達13.71%），兆豐銀行「理財e把兆」機器人理財投資組合的表現，在積極型退休計畫上，期間平均跌幅僅1.01%（年化波動度為6.72%），而成長型退休計畫的平均績效，更逆勢上揚0.51%（年化波動度為5.97%），可見「理財e把兆」機器人理財效率配置的投資組合，在投資標的選取或資產權重配置，均經得起市場考驗，有利於穩定報酬，有效降低投資風險。

兆豐銀行投資顧問團隊所選取的這段期間，正是歷經美中簽定第一階段貿易協定，以及新冠肺炎疫情大爆發的期間，全球資本市場承受衝擊，台股1月30日開紅盤更是崩跌近700點，因此兆豐銀認為可印證機器人理財能幫助投資人，防疫宅在家也能安心理財。不過，也有投資專家認為，此一績效比較期間尚屬短暫，畢竟新冠肺炎疫情的影響尚未完全結束，且中國大陸雖屬疫情核心重災區，但A股的表現卻是意外的強勁，已回補開紅盤重挫的缺口，美股則受影響輕微、表現亮麗，亞股日韓股市與台股相對較弱，投資人中長線布局，參考機器人理財之餘，也可持續觀察留意。

兆豐銀行表示，兆豐銀行為嘉惠這波防疫宅在家的投資人，推出機器人理財「豐享退」三重優惠活動，即日起至6月30日止，投資人只要透過「理財e把兆」機器人理財平台進行交易，不但免申購手續費，申購首筆定期投資組合交易且連續扣款達24次以上，再享該筆定期投資組合終身免收信託管理費的優惠，而且因為投資門檻最低只要新台幣3,000元或100美元，讓小額投資不再是夢。

另外，4月30日前加入服務並使用FB分享「理財e把兆」網頁，還可以獲贈華納威秀電影票一張（限量1,000張），交易下單成功還可參加日本東京單人來回機票抽獎。