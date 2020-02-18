半年報將達標 京城銀明年每股股息可突破1.5元天花板

京城銀行（2809）法說會預告今年半年報出爐時，法定盈餘公積就可超越資本額，如此則明年每股現金股息即可突破目前1.5元的上限，大幅拉高配息比率。

京城銀目前法定盈餘公積已經突破百億元，來到104.18億元，今年半年報時初估法定盈餘公積即可達到逾104億元，超過京城銀資本額113.12億元，如此就可突破過去受限法規法定盈餘公積低於資本額，每股股息最高不得超過1.5元的天花板。

不過，法人關切未來股息會拉高到多少？京城銀董事長戴誠志表示，因為今年突發新冠肺炎疫情影響經濟景氣，因此尚無法對今年獲利與明年股息做預估，屆時要從銀行風險、整體營運環境風險，以及股東權益、淨值變動與運用等三層面衡量。