京城銀淨值突破400億元大關 每股淨值逾36元創歷史新高
京城銀行（2809）法說會報佳音，公布2019年全行總淨值突破400億元大關，每股淨值達到36.18元，創下歷史新高，股東權益報酬率（ROE）重返10%以上，宣告擺脫前兩年企金踩雷的陰霾。京城銀並預告今年半年報法定盈餘公積就可超越資本額，如此則明年每股現金股息即可突破1.5元的上限，拉高配息比率。
京城銀2018、2019連兩年先後踩到大同集團華映、綠能授信地雷，導致京城銀獲利前年大幅衰退，去年憑藉財務操作與本業營運獲利顯著增長，重返成長軌道，使得京城銀去年稅前盈餘39.04億元，年增9.3%。稅後純益34億元，年增18.1%，每股稅後純益（EPS）2.99元，總淨值來到409億元，年增16%，每股淨值36.18元，創下歷史新高，稅前資產報酬率（ROA）、稅前股東權益報酬率（ROE）分別為1.38%、10.3%。京城銀有信心持續朝ROE達16%以上、ROA拉高到2%的過往優異水準挺進。
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