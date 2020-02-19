業者有錢無處去…奈何

中央銀行昨（18）日標售10年期公債，結果令市場跌破眼鏡。原本市場預期，得標利率可能介於0.57%~0.59%之間，而0.57%已是次級市場上的最低水準，沒想到，標售利率竟然還是跌破此一「地板」價，落於0.55%。

看在資深債券商主管眼中，公債殖利率每況愈下，其實反映兩大原因，包括中央銀行貨幣政策將維持寬鬆，以及壽險業面臨資金去化無路的窘境。

首先，新冠肺炎疫情持續擴大，中國大陸境內復工不順，衝擊台廠營運、經濟成長也可能因此急凍，在此前提下，央行一定會維持寬鬆貨幣政策，就算不降息，暫時也不會緊縮銀根，降低企業周轉不靈的機會。

台灣錢本來就多了，央行再維持寬鬆，股市在疫情未獲控制下暫時很難重振雄風，避險需求激增，資金行情只能發生在債市裡，所以錢統統往固定收益商品市場裡跑。

其次，壽險業的錢無處可去。過去壽險資金出走海外，雖然可獲得更高的報酬率，但承擔極大的匯兌風險，不管是新台幣匯率升值，還是匯率避險成本高昂，都會讓壽險業蒙上匯損陰霾。如今又面臨國際債大舉贖回、金管會對債券ETF投資設限，滿手頭寸卻找不到合適的投資工具。

券商主管說，壽險資金加碼債市不只發生在公債，公司債也因壽險資金進駐利率跌跌不休，例如台灣大哥大發行200億元公司債，因買盤熱烈搶購，利率低於市場預期，5年、7年和10年期利率分別為0.64%、0.66%和0.72%，金額分別為50億元、100億元和50億元。