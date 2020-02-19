壽險掃貨公債 寫三驚奇

壽險資金大舉湧進，公債市場上演三大驚奇。中央銀行昨（18）日標售10年期公債，得標利率跌至0.55%，為歷年標售最低水準，次級市場上，10年券利率也同步跌至0.55%的歷史低點；另外，保險業瘋狂搶標，得標比重達41%，創歷年新高紀錄。

資深券商主管指出，債券利率下跌，等於價格上漲，近期公債市場因新冠肺炎疫情擴大、避險資金湧入，多方本來就占上風，次級市場上，10年券殖利率在前日便已跌至0.57%的低點，沒想到，昨日受標債結果影響，收盤再度下滑至0.55%，下跌2.33個基本點，成交量為58億元。

央行統計顯示，昨日標售300億元籌碼，壽險業以黑馬姿態衝出、大買41%，得標金額123億元，為四大行業裡得標最多的行業。

向來為公債主要買家的銀行業得標38.5%，得標金額115.5億元。

證券業因得標利率低於預期，得標比率僅20.17%，得標60.51億元，且其中還有近一成為小型壽險業委託代標。

「得標利率低於市場預期，很多證券商沒有搶到券」，資深券商主管說。

至於票券業，則小幅抱回0.33%，大約0.99億元的籌碼。

資深債券商主管推估，加上委託證券商代標的部分，壽險業本次大手筆搶下約50%、150億元的10年期公債。

一家債券商用「資產荒」來形容昨日的標債行情，並強調保險資金因國際債大舉贖回，面臨極大的再投資風險，因短期資金去化壓力大，加上市場缺乏穩定收益的投資標的，只好「錢」進債市，進而導致債券利率「地板」價不斷被打破。

券商主管分析，近期壽險業投資的國際板債券遭大舉贖回，手中現金滿溢，金管會又不斷對債券ETF投資設限，再加上第1季本來就有既有現金部位需配置，實在沒東西可買、只能「有什麼買什麼」，即使10年期公債投資報酬率只有0.55%，年期與報酬都不符所需，壽險業還是「硬著頭皮」買下去。

券商主管說，壽險業不只買公債，連短天期的國庫券也默默吃貨，因為收益率再低，也比爛在帳上零收益來得強。