投資大師戴誠志開金口 搶買口罩時也想想買股票

京城銀行（2809）董事長戴誠志看好台股，鼓勵大家在排隊搶買口罩的同時，也可想想買股票，被奉為大師級的他，繼去年初含蓄而精準預言台股「萬點以上時間比以下要長」之後，現在又以搶口罩打比方「婉轉」看好加碼台股。他並表示，買股票「絕對沒有人股票是買昨天、今天」，一定是買未來的價值，把股票算出來的價值，扣除掉因疫情產生的短期損失，就是應該買進的（股票）價格。

戴誠志今天主持京城銀法說會，全程都沒戴口罩回答法人提問，不像出席的法人與媒體都戴口罩那麼緊張。在頻頻被問對資本市場與新冠肺炎疫情衝擊的看法後，他回覆表示，新冠肺炎疫情對台股的影響大概約幾個月，「看每個人都戴口罩，就可以想像可能影響大家買股票的心情」，現在股市已經在反映疫情，但是大家可能覺得奇怪，疫情衝擊國際股市並沒有跌很兇，台股也是還好，他認為疫情對股市影響可能就幾個月，而股票買的是未來的價值，因此他呼籲大家，排隊搶買口罩時，也可以想想買股票。