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配息高還要優 ESG基金強吸300億元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
投信投顧公會統計，元大臺灣ESG永續、富邦公司治理ETF，合計規模已破117億元；若計入追募的柏瑞ESG債券基金，總規模更上看250-300億元。CMoney
投信投顧公會統計，元大臺灣ESG永續、富邦公司治理ETF，合計規模已破117億元；若計入追募的柏瑞ESG債券基金，總規模更上看250-300億元。CMoney

ESG浪潮席捲台灣，在資產管理業推廣下，國人對ESG概念股不只有穩、優、好的印象，也肯定企業配息能力因此提升，形成對「配息高且優」的追求。受此趨勢帶動，合計台灣發行ESG ETF、共同基金總規模也突破百億元，成為成長最快的市場趨勢之一。

投信投顧公會統計，最早發行具ESG概念的富邦公司治理（00692），近期規模來到54億元，刷新掛牌紀錄，與此同時，去年才成立的元大臺灣ESG永續突破63億元，也創下新規模。另金管會公告，柏瑞投信成立主動選股的「柏瑞ESG量化債券基金」，因外幣級別規模逼近上限，亦首次申請追加總規模到台幣400億元，總計ESG基金已有約250-300億元的吸金量。

三檔基金並出現成長加速，訴求E、S、G中的「G」的富邦公司治理，2017年成立時不過30億元，由於成分股多次在大盤漲跌，有效展現抗跌跟漲，配合富邦證券通路推動，ETF在2019年中出現突破，在規模達35億元後，一路脹破40、50億元；目前規模在一年內增逾65%。

期間元大臺灣ESG永續成立一炮而紅，對相關基金也帶來助攻，這檔基金因元大投信看準台灣50（0050）魅力，特別以強化版0050訴求，加上法人認同指數前景，成立後一個月內從14億元暴增到47億元，再到今年突破60億元，換算半年多成長3.5倍，是新基金罕見。

而主動式的柏瑞ESG量化債券基金，雖不是股票基金，但在國人對ESG有基本認識，認可好企業不僅獲利佳，發放股息和利息品質也會提升，不少對外幣有投資需求的投資人買單，更讓這檔基金成立不久就追募。

若以績效看，歷史較久的富邦公司治理今年淨值報酬率負2.5%，優於台股，自2017年成立來上漲33.1%；元大臺灣ESG永續今年和去年成立來報酬率負2.8%、13.1%，也表現穩健。

這兩檔ETF另都有4-5%的配息紀錄，是買氣成長另一關鍵。最驚人是元大臺灣ESG永續受益人已突破5萬人，達0050 10萬人的一半，也是所有200多檔ETF第五多；富邦公司治理則以3.5萬排第六，近一年人數擴增約四倍。

元大投信 富邦
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