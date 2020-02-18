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首例！國泰世華銀攜手全聯金融服務至晚上九時

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

首例！國泰世華銀攜手全聯超市推「金融服務站」，打破傳統銀行時間與空間限制，將服務時間延長至晚上9點，拓展金融服務的新藍海，創下銀行業先例！

去年金管會公佈「銀行申請業務試辦作業要點」後，國泰世華便積極催生金融服務站，將現行信用卡推廣人員的服務範圍擴大，並進駐於全台擁有千家門市，深入社區居民生活的全聯福利中心，希望在消費者熟悉的生活場域中提供開戶申請、數位服務推廣與諮詢、信用卡申辦及優惠諮詢、自動化設備諮詢與教學等四大業務。

「國泰世華金融服務站」的核心目標是希望能打破時間與空間上的限制，首波試辦點將有三個站點，一個長駐點及兩個機動點。長駐點設置於全聯天母天玉店，服務時間為中午12點至晚上9點，希望藉由長時間的在地深耕，提供完善金融服務；機動點則計劃設置在南港中研店及五股工商店，服務時間為下午４點至晚上9點，機動點每兩個月將進行位置調整，藉由位置轉換了解不同社區的金融需求。

金融服務站開站後，針對社區內對數位金融服務不熟悉的居民而言，金融服務站提供數位金融與自動化設備的教學服務，以及數位帳戶申辦諮詢…等業務，期望能降低消費者使用金融科技產品的門檻，加速數位金融普及化的發展。而針對忙碌的上班族，則可以利用下班後到全聯添購生活用品及生鮮的同時，帶著證件到金融服務站進行開戶申辦，不需再犧牲中午休息時間或請假至分行。

對於新型態金融服務站的推出，國泰世華銀行鄭有欽副總經理表示：「面對科技時代來臨，許多銀行紛紛推出線上服務，然而國泰世華更重視，如何讓還沒有接觸到的民眾也能體驗數位金融的便利、同時期望主動走入客戶的生活場域。因此過去國泰世華銀行透過ATM進駐全台的全聯福利中心，提供自助式的存提款、零錢存入、轉帳、繳費等多元服務，今日更進一步讓服務人員進駐全聯，共同打造『金融服務站』，期望提供範圍更廣、時間更彈性的金融服務。」

國泰世華致力於響應金管會推動普惠金融政策，至今已擁有多元服務據點，包含全台分行、自動化服務區、ATM服務點、信用卡推卡攤位站，以及國泰世華金融服務站等，未來也將持續蒐集客戶體驗的反饋，推出更多元化的金融商品及服務。

國泰世華 全聯 數位金融
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