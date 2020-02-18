遭金管會重罰560萬元 國壽三點回應

國壽今（18日）遭金管會重罰560萬元，國壽公司晚間發三點聲明回應。國泰人壽表示，107年度一般金檢之相關業務缺失，尊重主管機關之裁罰，已詳加調查並出具陳述意見採取改善措施。

國壽說明如下：

一、 有關本公司業務員於招攬時未充分考量保險商品適合度之情形已深切檢討，落實業務員教育及管理，確保招攬品質並維護客戶權益。針對客戶保費來源已建置投保前、中、後管控機制，具體措施有三。

（1） 招攬時強化KYC，業務員於招攬報告書明確詢問客戶資金來源與近三個月內是否有保單借款、房屋貸款或解約行為，確實了解客戶投保狀況。

（2） 新契約核保時，同步以系統檢核客戶投保前最近三個月內有無保單借款、房屋貸款或解約紀錄。如客戶有此類紀錄，將透過專人電訪進行投保意願確認、風險告知與了解有無業務員勸誘情事。並加強該客戶財務核保，完善評估客戶實質繳費能力，達到保險保障與客戶權益維護。

（3）新契約投保後一個月內如有貸款情事，亦將透過專人電訪確保客戶權益。

二、 針對陸家嘴國泰人壽遼寧分公司裁罰案，本公司107年未向主管機關申報一事，係因內部判斷該事件「非」屬重大事件，故未及時通報。本公司已於107年要求陸家嘴國泰人壽，如有遭受大陸主管機關裁罰時，應立即回報，以利本公司向主管機關通報。

三、 有關法人投保部分，本公司已加強業務員及核保人員教育，並強化法人投保件之核保程序，評估法人機構以員工為被保人投保之合理性，以維護保障法人員工的本質，以避免為機構法人蓄意操作資金運用。並已訂定「法人投保作業要點」以利內部遵循。此外，針對法人件之要保人或受益人變更作業，並已強化審核流程，以確保契約變更符合原投保目的。

本次裁罰不影響本公司整體財務及業務發展，本公司將持續落實風險管理及法令遵循機制、並再精進強化內稽內控作業，以維持保戶權益、公司治理、企業責任各面向之衡平運作。