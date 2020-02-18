兩岸銀行獲利翻轉 陸銀去年賺輸台資銀行
兩岸銀行獲利較勁翻轉，受美、中兩國降息影響，去年陸銀在台分行獲利衰退近一成，去年一年稅前盈餘38億元，賺輸台資銀行在大陸分行的42.5億元，為近三年來首見。
兩岸銀行互設分行獲利出爐，根據金管會最新資料，去年八家台資銀行在大陸24家分行稅前盈餘42.5億元，創下歷史新高紀錄，且超越三家陸銀在台分行的38.29億元。
金管會資料顯示，兩岸銀行互設分行以來，大部分都是陸銀在台分行獲利優於台資銀行大陸分行，只有2016年陸銀在台分行虧損，賺輸台資銀行大陸分行。
但2017年、2018年，陸銀在台分行獲利表現又優於台資銀行大陸分行，去年則再度出現翻轉，陸銀在台分行獲利38.29億元，比前年減少9%，也輸給台資銀行大陸分行的42.5億元。
金管會資料顯示，去年陸銀在台分行利息收入，比前年減少206億元，金管會銀行局副局長莊琇媛今（18）日表示，主要是因美國2019年有三次降息，大陸人行也採取人民幣寬鬆政策，利率下降影響陸銀在台分行的利息收入。
去年底止陸銀在台分行的放款餘額有1,375億元，還比前年的1,182億元增加，但利息收入從前年的622億元，大減至415億元。
銀行局表示，陸銀在台分行去年淨值增加17億元、稅前盈餘減少3億元，財務狀況尚屬正常。
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