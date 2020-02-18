「模範生」國壽遭金管會重罰560萬元 創史上單筆新高

壽險業模範生國泰人壽今（18）日遭金管會重罰560萬元及6項糾正，創下國壽史上單筆最大罰單。主要三項疏失包括業務員不當勸誘保戶解舊約用房貸或保單借錢買新保單及大陸壽險子公司遭暫停半年業務未通報及協助寺廟「假投保真理財」等。

金管會保險局今日表示，2018年9~10月間金檢國壽時發現四大類缺失，包括一、業務員不當勸誘保戶解約舊保單、借房貸及保單借款來投保新保單，共計14件，其中辦房貸投保四張、共八件，金額一千多萬元；解舊換新共四張保單亦有百萬元，此部份依情節輕重可罰60~1,200萬元，國壽被罰300萬元。此亦為今年來首件因業務員不當招攬被罰案例。

第二項疏失是國壽參股大陸陸家嘴國泰人壽的遼寧分公司遭大陸保監局停止業務6個月卻未金管會申報。保險局官員表示，主要因遼寧分公司辦理人身意外傷害險，未在核心業務系統內完整記錄要保人及被保險人身份資料，及未準確完整記錄意外險收支情況，2016年7月時遭保監局檢查發現、2017年3月處分暫停相關業務，但國壽認為「意外險傷害險保費低，對公司影響不大而未通報」，不過金管會認為只要遭限制業務，即屬情節重大應申報，且遲至2018年金檢時才發現，因此予以因此罰處最低的200萬元。

第三疏失是國壽在2017年到2018年間辦理法人投保案有「假投保真理財」情事。保險局說明是國壽替宮廟的重要員工投保三張保單，但保單最終設計的祝壽金及身故保險金的受益人都是法人，且寺廟委員會及董事會記錄都註明是資產活化，分明是理財行為，金管會認定國壽未確實了解投保目的及需求，認定核保時有疏失，罰國壽60萬元。