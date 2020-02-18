快訊

60歲鍾楚紅真實樣貌曝光 網驚：變這樣！

「模範生」國壽遭金管會重罰560萬元 創史上單筆新高

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

壽險業模範生國泰人壽今（18）日遭金管會重罰560萬元及6項糾正，創下國壽史上單筆最大罰單。主要三項疏失包括業務員不當勸誘保戶解舊約用房貸或保單借錢買新保單及大陸壽險子公司遭暫停半年業務未通報及協助寺廟「假投保真理財」等。

金管會保險局今日表示，2018年9~10月間金檢國壽時發現四大類缺失，包括一、業務員不當勸誘保戶解約舊保單、借房貸及保單借款來投保新保單，共計14件，其中辦房貸投保四張、共八件，金額一千多萬元；解舊換新共四張保單亦有百萬元，此部份依情節輕重可罰60~1,200萬元，國壽被罰300萬元。此亦為今年來首件因業務員不當招攬被罰案例。

第二項疏失是國壽參股大陸陸家嘴國泰人壽的遼寧分公司遭大陸保監局停止業務6個月卻未金管會申報。保險局官員表示，主要因遼寧分公司辦理人身意外傷害險，未在核心業務系統內完整記錄要保人及被保險人身份資料，及未準確完整記錄意外險收支情況，2016年7月時遭保監局檢查發現、2017年3月處分暫停相關業務，但國壽認為「意外險傷害險保費低，對公司影響不大而未通報」，不過金管會認為只要遭限制業務，即屬情節重大應申報，且遲至2018年金檢時才發現，因此予以因此罰處最低的200萬元。

第三疏失是國壽在2017年到2018年間辦理法人投保案有「假投保真理財」情事。保險局說明是國壽替宮廟的重要員工投保三張保單，但保單最終設計的祝壽金及身故保險金的受益人都是法人，且寺廟委員會及董事會記錄都註明是資產活化，分明是理財行為，金管會認定國壽未確實了解投保目的及需求，認定核保時有疏失，罰國壽60萬元。

國壽 保單 保險金
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

中壽3月底前申請延長納開發金 金管會要求需三說明

尹衍樑記兒子大過　南山向保險局承認獎懲無效

業務員勸誘保戶借錢買保單缺失多 金管會開罰國壽

業務員不當勸誘保戶解舊換新保單 國泰人壽挨罰560萬元

相關新聞

新冠肺炎影響還款 可申請信用卡緩繳3至6個月

金管會今天宣布，若因受新冠肺炎疫情，導致個人貸款的還款有困難，可採兩協處措施，包含信用卡帳單應付帳款可申請緩繳3至6個月...

業務員不當勸誘保戶解舊換新保單 國泰人壽挨罰560萬元

金管會保險局今對國泰人壽開罰560萬元，主要是在一般金檢時，發現國壽有業務員不當勸誘保戶解約舊保單換新保單，或勸誘客戶借...

兩岸銀行獲利翻轉 陸銀去年賺輸台資銀行

兩岸銀行獲利較勁翻轉，受美、中兩國降息影響，去年陸銀在台分行獲利衰退近一成，去年一年稅前盈餘38億元，賺輸台資銀行在大陸...

匯豐喊改革將裁3.5萬人 亞洲仍為成長引擎

香港匯豐集團（HSBC）去年獲利大幅下滑，今天宣布徹底改革，計劃未來3年撤裁3.5萬個職位。對此，匯豐（台灣）表示，未來...

尹衍樑記兒子大過　南山向保險局承認獎懲無效

南山人壽董事尹衍樑逕自對獨子、副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過一次，引起業界議論，並驚動金管會。保險局今表示，經過向...

業務員勸誘保戶借錢買保單缺失多 金管會開罰國壽

金管會在辦理一般業務檢查時，發現國泰人壽有違反保險法等相關規定情事，金管會今（18）日依保險法及兩岸保險業務往來辦法，對...

英推新版塑膠鈔券背面畫家勝出 央行搶先為收藏迷導覽

券幣收藏迷注意了，英格蘭銀行（BoE）即將於2月20日正式推出新版20英鎊塑膠鈔券，但民眾對於新版鈔券上的人物Turne...

台灣出現新冠肺炎死亡首例 10年債殖利率收歷史新低

國內首度出現新冠肺炎死亡病例，助長公債多頭氣焰、價格水漲船高，10年期主流公債殖利率17日收盤下跌1.3個基本點，收在0...

中國復工比率偏低 台股季線之上恐有壓

美股因華盛頓誕辰紀念日休市，歐股隨全球多數股市一同反彈，台股17日跌52.19點，收在11763.51點，投顧指出，由於...

延後開工 人民幣匯款大減

新冠肺炎疫情衝擊，中央銀行昨（17）日公布國銀人民幣業務概況，1月人民幣匯款總額驟降為人民幣898.06億元，較去年12月大減逾四分之一、人民幣存款餘額也降至人民幣2,559.15億元，為近六年新低。

人民幣定存利率 失守3字頭

根據中央銀行提供的最新資訊，截至昨（17）日為止，國銀推出的人民幣專案定存牌告，以上海商銀3個月期的2.78%為最高，亦即國銀的人民幣專案牌告利率已全面失守「3」字頭，高利光環明顯褪色。

郵局活儲給息門檻 難調升

很多人都不知道，郵政存簿儲金（亦即活儲）因為利息免稅，規定最高計息的金額是100萬元，超過100萬元的活期儲蓄存款，不予計息，金管會官員昨（17）日表示，主要是依郵政儲金匯兌法第19條規定，門檻是否再調整，依規定也須由郵局提報交通部後，洽中央銀行、金管會同意，因涉及免稅，恐怕也要財政部點頭。

熱門新聞

為何郵局活存100萬以上不計息？四個字解答

超預期 國巨MLCC漲價五成

郭台銘啟動大投資…質設鴻海股 241億到手

亞洲首例 台美聯手開發新冠疫苗

Switch鬧零件荒 衝擊台系鏈

新冠疫情大爆發…台幹想跟大陸說拜拜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。