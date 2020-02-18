新冠肺炎影響恐裁員 滙豐強調：續投資亞洲財管

金融業恐因新冠肺炎疫情衝擊裁員。滙豐控股去年第4季出現淨虧損55億美元，規劃未來3年將會裁員3.5萬人，佔員工總數約15%，總數將減至約20萬人，並認為新冠肺炎疫情打擊中港將經濟、進一步影響今年業績。

對此，滙豐在台子行今（18）日晚間發布訊息強調，未來幾年，亞洲將繼續成為業務增長的核心引擎，滙豐將會持續投資亞洲財富管理業務、大中華區等業務。

滙豐指出，會持續投資的業務包括：

1.滙豐在亞洲的財富管理業務

2.英國的分隔運作銀行

3.大中華區，特別是大灣區

4.東南亞

5.中東

6.持續保有投資於數位平台的能力，擴大我們的數位服務覆蓋範圍並優化客戶體驗，進而降低執行成本

滙豐並強調，目前並不需要改變滙豐在亞洲的布局。滙豐在亞洲的國際網絡遍布18個國家和地區，這有助於集團協助連結個人和企業客戶到全球快速成長的市場。