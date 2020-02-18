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中壽3月底前申請延長納開發金 金管會要求需三說明

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

中壽3月底納開發金確定告吹，金管會銀行局副局長莊琇媛今（18）日表示，至今尚未接獲正式申請，將要求開發金儘速來申請，並就三點說明。金管會接獲延長申請後再就其必要性與合理性予以考量。

莊琇媛說，2017年8月9日核准開發金「一定期間內」納中壽為百分之百子公司， 原訂期限為今年3月底，當初同意核准時，本來就有告知要併至百分百，如今元月16日董事會都通過延後了，「等於沒有實現投資承諾，應該要提出一個合理的說明」，此外也要告知銀行局幾點，包括後續要延多久、需要多少時間準備，及有做什麼準備以完成投資目標」

當初銀行局核准開發金合併中壽時，對中壽的持股為25.33%，如今開發金加計凱基證的持股約34.82%，距離當初承諾2020年3月底達到100%目標，距離甚遠。中壽董事長兼開發金總經理王銘陽2月4日公告申請退休，將只做到3月4日止。由於開發金董事會元月中旬已通過要延長合併中壽，據了解，主要考量若要百分普併中壽恐需要增資。金管會表示，至今未接獲正式申請。莊琇媛認為公司會在3月底之前來申請，金管會將就其必要性與合理性予以考量，若要同意申請延長，則要看到時候提出的說明再決定。

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