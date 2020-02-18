尹衍樑記兒子大過　南山向保險局承認獎懲無效

南山人壽董事尹衍樑逕自對獨子、副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過一次，引起業界議論，並驚動金管會。保險局今表示，經過向南山人壽了解後，南山坦言這公告沒有依內部獎懲程序辦理，也沒有經董事會通過，所以懲處無效，此公告已撤銷。但保險局仍會追究南山人壽違反公司治理的情況，會要求南山人壽改善。

南山人壽15日內部貼出懲處案，因業績連續二年居業界第三，南山人壽董事尹衍樑對副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過一次，一位大股東因不滿經營狀況，竟自行對管理階層懲處，讓金管會震怒，認為不符合公司治理，金管會保險局局長施瓊華昨受訪更直言：「這公告不合程序，南山人壽內部的經理人怎麼不跟他（指尹衍樑）說這樣不合程序呢？」

保險局今表示，經過向南山人壽了解後，南山人壽坦言這公告沒有依內部獎懲程序辦理，也沒有經董事會通過，所以懲處無效，此公告已立刻撤銷。

但保險局指出，仍然會請南山人壽盡快說明，要求南山人壽本周內要回覆，等南山人壽回覆後保險局將要求南山人壽改善。仍會追究南山人壽不符公司治理的情況，會要求南山人壽改善。