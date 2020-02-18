聽新聞
test
0:00 / 0:00
尹衍樑記兒子大過 南山向保險局承認獎懲無效
南山人壽董事尹衍樑逕自對獨子、副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過一次，引起業界議論，並驚動金管會。保險局今表示，經過向南山人壽了解後，南山坦言這公告沒有依內部獎懲程序辦理，也沒有經董事會通過，所以懲處無效，此公告已撤銷。但保險局仍會追究南山人壽違反公司治理的情況，會要求南山人壽改善。
南山人壽15日內部貼出懲處案，因業績連續二年居業界第三，南山人壽董事尹衍樑對副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過一次，一位大股東因不滿經營狀況，竟自行對管理階層懲處，讓金管會震怒，認為不符合公司治理，金管會保險局局長施瓊華昨受訪更直言：「這公告不合程序，南山人壽內部的經理人怎麼不跟他（指尹衍樑）說這樣不合程序呢？」
保險局今表示，經過向南山人壽了解後，南山人壽坦言這公告沒有依內部獎懲程序辦理，也沒有經董事會通過，所以懲處無效，此公告已立刻撤銷。
但保險局指出，仍然會請南山人壽盡快說明，要求南山人壽本周內要回覆，等南山人壽回覆後保險局將要求南山人壽改善。仍會追究南山人壽不符公司治理的情況，會要求南山人壽改善。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言