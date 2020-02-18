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業務員勸誘保戶借錢買保單缺失多 金管會開罰國壽

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會在辦理一般業務檢查時，發現國泰人壽有違反保險法等相關規定情事，金管會今（18）日依保險法及兩岸保險業務往來辦法，對國泰人壽作出處分。 示意圖。圖／ingimage
金管會在辦理一般業務檢查時，發現國泰人壽有違反保險法等相關規定情事，金管會今（18）日依保險法及兩岸保險業務往來辦法，對國泰人壽作出處分。 示意圖。圖／ingimage

金管會在辦理一般業務檢查時，發現國泰人壽有違反保險法等相關規定情事，金管會今（18）日依保險法及兩岸保險業務往來辦法，對國泰人壽作出處分，罰鍰560萬元及六項糾正。

金管會表示，國壽違反事實理由，包括第一，對客戶申訴業務員不當招攬案件，公司未建立交易態樣強化檢核及控管機制，在招攬面及核保面未落實執行商品適合度政策，依法處罰鍰300萬元。

主要是客戶申訴，業務員勸誘解掉舊保單，用房貸買新保單，共解掉四張、買了四張保單，金額合計1,000萬元。另外是利用保單貸款再買保單，涉有六件，共600萬元，都有客訴，顯示公司核保有疏失。

第二，公司參股投資的大陸保險公司分公司經當地金融主管機關處以行政處分，未依規定即時向金管會申報，依法處罰鍰200萬元。

第三，辦理法人投保案件，未確實瞭解投保目的及需求，以及辦理變更作業未建立合理控管機制，依法處罰鍰60萬元。

第四，針對辦理申訴案件作業、保險商品滿期金申領作業、電話行銷業務、客戶身分確認作業、客戶盡職調查及加強審查措施、網路投保的交易監控作業、創投投資後管理作業、資訊應用系統相關管理作業等缺失事項，核有礙健全經營之虞，共處六項糾正。

金管會呼籲，保險業辦理保險業務，應確實依保險法等相關規定落實執行，並應強化公司治理及法令遵循機制，以維護保戶權益及健全公司經營。

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