業務員不當勸誘保戶解舊換新保單 國泰人壽挨罰560萬元

金管會保險局今對國泰人壽開罰560萬元，主要是在一般金檢時，發現國壽有業務員不當勸誘保戶解約舊保單換新保單，或勸誘客戶借房貸來投保，甚至勸誘保戶用保單借款買新保單，最終卻發生投保爭議，至少有14張保單發生爭議。可以說是國壽近三年遭保險局單次開罰的最重金額。

保險局表示，在辦理一般檢查時發現客戶申訴業務員有不當招攬的行為，對此項開罰300萬元，主要有三大態樣：第一，業務員不當勸誘保戶解舊保單換新保單，事後發生爭議，第二是勸誘客戶用房貸買保單，這兩態樣各有四張保單發生爭議，涉及保費金額約1000多萬元，保險局發現客戶解約保單或借房貸後，與另外投保的時間點、總保費金額都相當接近。

第三態樣是有業務員不當勸誘保戶用保單借款，再去買新的保單，最終也發生投保爭議，涉及保單共六張，涉及保費金額約100萬。保險局指出，業務員不可以勸誘保戶解舊換新，這樣不當招攬行為本來就應該受到規範，且甚至事後發生爭議，客戶後來向國壽申訴，金管會在金檢時，發現業務員招攬面有疏失，國壽在核保上也有疏失，國壽在核保時應該要注意對客戶的商品適合度。

金管會在金檢時也發現，國壽辦理法人投保案件上，發生「假投保真理財」的情況，主要是一家宮廟幫「重要員工」投保高額保單，其投保目的與當初投保的內容不相符，涉及保單有三張，顯示國壽核保作業上有問題，針對此項開罰60萬元。

另外，國壽也被發現，國壽參股的大陸陸家嘴國泰人壽的遼寧分公司，在辦理人身意外傷害險時，沒有在核心業務系統內完整記錄要保險人與被保險人的身分資訊，還有未準確紀錄意外險的收支情況，被大陸的遼寧地區保監局處以停止新業務六個月，但國壽卻沒有向金管會報告。

國壽在向金管會解釋時，說因為那些意外險與傷害險保費相對較低，對陸家嘴國壽的經營影響力低，不認為是重大影響。但金管會認為，大陸地區監管單位動用到保險法，就是認為這違規情節重大，金管會也認為有被限制業務就屬情節重大，國壽做為母公司卻未向金管會報告，對此項開罰200萬元。