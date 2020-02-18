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展望投資管理產業 勤業眾信三點教戰

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（18）日發布《2020 投資管理產業趨勢展望》報告，內容建議，投資管理產業可從「尋求市場或產品之成長機會、增進營運效率、提升顧客體驗與互動度」三大方向擬定策略。

首先在尋求成長方面，勤業眾信建議，投資管理業者可嘗試透過併購、提供多元化產品、拓展營運國界、為既有市場開發新產品等不同的成長策略；亦可藉由科技輔助提供即時且精準的資訊以滿足客戶的目標與感受。

此外，隨著企業社會責任議題受到愈來愈多關注，勤業眾信也建議，應將環境社會治理（ESG, Environment, Social, Governance）原則中的環境議題、社會責任、公司治理等面向納入投資評估決策之重點。

在營運效率方面，勤業眾信建議，投資管理公司亦應實施「節流轉型」策略，以導入先進技術為首要目標，委外部分職能及增加對新科技的依賴，透過科技輔助來降低相關成本，並進行策略性投資，進而帶動成長及提升人才價值。

勤業眾信建議，除了傳統的防禦性風險管理外，投資管理業者在營運轉型時也應評估和更新三道防線，以業務部門為內控的第一道防線；品質控制為第二道防線，即法令遵循、合規等；內部稽核、獨立監督、風險管理等為第三道防線。更新三道防線可以及早預防並因應外部環境動態的變化。

在客戶體驗方面，勤業眾信建議，業者可以試著導入同業或跨業間的客戶資料共享機制，或集中式數據儲存驗證平台，創造流暢無阻的客戶導入體驗；並使用更快速方便的數位工具，提供投資市場研究資訊及個人化的投資績效報告書，建立與客戶的溝通橋樑，進而提升顧客體驗與互動度，強化競爭優勢。

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