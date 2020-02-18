新冠肺炎衝擊 金管會祭個人貸款紓困措施

因應新冠肺炎疫情衝擊，金管會今（18）日宣布，請銀行採取債務協處機制，針對個人貸款提供緩繳措施。

金管會銀行局副局長莊琇媛今天表示，面對嚴重特殊傳染性肺炎疫情對我國各方面的衝擊，各部會已提出相關協助措施，銀行業得配合估辦理。有關個人貸款因受疫情影響還款有困難者的協處機制部分，金管會在14日邀集銀行公會及相關銀行討論後，作出以下結論。

包括第一，協處機制適用對象：受疫情影響還款有困難者。銀行認定，客戶被隔離或還款困難時，由銀行自行決定如何認定及處理。

第二，協處機制產品範圍：個人金融產品（包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等）。

第三，協處措施：信用卡款項部分，信用卡帳單的應付帳款得申請緩繳3至6個月，緩繳期間免收違約金及循環利息。

至於其他個人貸款：本金或利息得申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息。

第四，協處機制期間：今年2月起至7月底止。

第五，在個人信用紀錄方面：因該機制係於特殊情況及短暫期間並經銀行同意與債務人達成的協處機制，債務人在緩繳或展延期間依協處條件無須繳納相關本金或利息，在清償期尚未屆至的情況下，非屬信用不良，也不會發生有繳款遲延信用紀錄情形。

金管會表示，上述會議結論除已函請銀行公會轉知各銀行參考辦理外，為提供民眾相關貸款資訊，並請銀行公會蒐集所有銀行為因應疫情提供的貸款產品及債務協處機制，於該公會網頁設置專區，明列各銀行提供的產品及連結網站，以利民眾查詢。