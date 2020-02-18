台灣出現新冠肺炎死亡首例 10年債殖利率收歷史新低

國內首度出現新冠肺炎死亡病例，助長公債多頭氣焰、價格水漲船高，10年期主流公債殖利率17日收盤下跌1.3個基本點，收在0.57%的歷史新低，成交量為32.5億元。

中央銀行將於今日標售10年期公債，債市持續聚焦於新冠肺炎疫情影響，加上市場僧多粥少，多頭仍穩居上風，並上演「軋空」行情，10年公債昨日在標售前夕跌至0.57%，為歷史新低。

據悉，台灣大哥大昨日標售公司債，5年期得標利率為0.64%，低於市場預期，顯示買氣相當熱烈，此一訊息出爐後，再度為公債市場添加多頭柴火，使債券殖利率下修。

券商主管說：「市場資金苦無出路，公債利率又這麼低，只好不計代價搶購公司債，所以公司債利率也跟著跌。」

債券交易員指出，台灣大哥大即將發行200億元公司債，因買盤熱烈搶購，利率低於市場預期，其中5年、7年和10年期利率分別為0.64%、0.66%和0.72%，金額分別為50億元、100億元和50億元。

交易員表示，台灣出現首位新冠肺炎的死亡病例，因該病例並無旅遊史，代表台灣已出現社區感染跡象，國內疫情擴大影響債市行情，原本已經跌至歷史新低的10年債利率持續下探，未來雖然仍有機會持續下修，但預料幅度將愈來愈有限。

交易員說：「利率已經這麼低了，要再下去必須很用力，新冠肺炎疫情未獲控制使市場避險情緒升溫，成為多方可炒作的題材。」

央行將於今日標售300億元的10年期公債，市場預估，得標利率可能位於0.57~0.59%區間。