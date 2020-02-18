元大銀行校務網 獲The Asset「最佳企業支付」肯定

元大銀行深耕校園金流整合服務獲得專業肯定！國際財經專業雜誌《財資（The Asset）》最新公布The Asset Triple A Digital Awards得獎名單，元大銀行「校園金流服務」獲頒「臺灣年度最佳企業支付」（Best Corporate Payment Project）殊榮，展現出元大銀行數位金融透過專業創新能力，提供客戶全方位服務的努力成果。

元大銀行自2015年發展校園金流服務，提供便利學雜費代收服務平台，目前合作學雜費代收的學校已達60所，截至2019年12月已有近10萬名學生透過「元大校務網」完成繳費，足見以學生族群為目標的校園金流服務，將是數位金融未來發展趨勢之一。

有感於學校中有許多金錢往來發生，大至每學期的學雜費、住宿費，小至每天的日常生活消費，學生以現金繳費不便、學校人工對帳也相當困難，因此，特別鎖定學校場域推出校園金流服務，例如：成績單印製、校內停車費用、場地租借費與圖書逾期款等行政規費收取，旨在提供最體貼的收付款解決方案，讓學生跟學校都更加便利，元大銀行並於2019年獲選為教育部「大專校院校園行動支付推動計畫」合作夥伴之一，與多所校園合作導入行動支付，打造真正的無現金校園生活。

此外，秉持企業社會責任的理念出發，參與「大專校院資訊應用服務創新競賽」，元大銀行以業界導師身分，向學生傳達金融業之實務作法，互相激盪創新能量，同時，元大銀行亦透過教育部舉辦之「大專校院行動支付推廣計畫研討會」等機會，向兩百多位老師近距離說明產業動態、體驗支付場景，傾聽老師推行的疑慮，以利推廣行動支付普及化，建構無現金的普惠校園。

從「超商手機行動掃碼服務」，讓學生免去列印傳統三聯繳費單的麻煩，更無需擔心繳費單遺失，只需透過手機即可繳費與查詢結果；導入跨境線上支付，以解決國際學生繳費之不便與風險，到只需串接單一介面之行動支付規格，即可協助學校整合多種支付工具銷帳報表，減少學校帳務核銷之困難。

不僅如此，「元大行動銀行App」為業界首波與「Pay Taipei台北市政府智慧支付平台」合作的金融機構，提供客戶透過元大行動銀行App一鍵掃描繳費單服務，快速完成線上繳費，去年底已提供台北市共237所學校線上繳費管道，真切地從學生與學校需求出發，讓金融服務可以貼近使用者並更具意義。

元大銀行表示，非常榮幸獲得這份獎項肯定，校園行動支付不僅僅是讓學生多一種支付工具，更重要的是透過行動支付交易進行數據蒐集，經過分析後，有助於轉換為具有研究價值的學術教材，打造學校、學生、業者等多贏局面。

元大銀行校務服務儼然成為校園收款好夥伴，除了持續優化「元大校務網」學雜費代收平台，更將積極推廣校園行動支付，元大銀行將持續深耕校園金流整合服務，給予校園最佳的支付體驗。