趙麗芳任VISA台灣區總座
全球數位支付科技領導者VISA昨（17）日宣布，任命趙麗芳為台灣區總經理，負責VISA台灣的業務營運、策略規劃以及領導管理，預定3月16日正式上任新職。在此之前，趙麗芳曾任VISA策略專案暨企劃副總裁，在中國策略規劃與市場開放扮演重要角色。
趙麗芳是台灣大學國際企業系學士、台大工商管理學碩士，在資訊科技以及金融服務領域，有跨越多個市場﹑超過20餘年的經驗。在加入VISA前，她曾任聯想全球服務策略暨個人電腦服務副總裁，也於IBM接掌多個高階管理職位，最後職務擔任全球企業諮詢服務大中華區副總裁兼營運長。
原台灣區總經理麻少華日前已發布升任VISA大中華區副總裁。
VISA表示，過去麻少華帶領VISA台灣業務的14年間， VISA數位支付使用率倍增，金融卡使用更為普及，實體商店感應刷卡交易普及率達到七成；麻少華也導入VISA代碼化服務，使數位交易更加安全流暢，以及推動VISA全球通匯服務，讓跨國匯款交易更便捷、安全與即時。
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