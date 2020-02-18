趙麗芳任VISA台灣區總座

今年春節假期後、1月底開紅盤股市大跌，永豐金控大股東永豐餘集團何家大舉加碼自家股票，單月大買逾2.8萬張，使其對永豐金持股比重來到近19.5%，距離兩成門檻愈來愈近，市場專家分析，大股東積極加碼，不僅在股市重挫時有護盤效果，還可兼為即將到來的改選固樁，可說一舉兩得。

2020-02-17 23:20