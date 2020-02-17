與全民共同防疫 新光人壽放寬保戶服務

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，新光人壽秉持關懷保戶立場，今（17）日宣布放寬多項保戶應變服務，將用最快的速度協助保戶辦理理賠服務，希望提供最安心的守護，作為保戶最堅強的後盾。

另一方面，為因應新冠肺炎疫情，新光人壽於日前已完成異地備援演練，建立職務代理及異地辦公機制，確保人力資源、核心業務、資訊系統、財務投資支援皆能夠順利運作，公司營運以及國內外投資交易等業務不因疫情受到影響，以保障股東、投資人權益及保戶服務。

新光人壽表示，若保戶確診罹患新冠肺炎，健康險將不主張除外責任，依保障內容給付。若治療需求住進負壓隔離病房，有加護病房保障者，比照加護病房給付；無加護病房保障者，依原給付條件加倍給付。

另外，罹患新冠肺炎的保戶，到期保費可申請緩繳三個月、保單貸款則可申請緩繳利息六個月。

若保戸為醫護人員，因工作而感染經確診住院者，自即日起至4月30日，將另致贈慰問金，期盼保戶早日康復。

新光人壽配合政府防疫措施，除第一時間成立疫情防治因應小組，持續加強各項防疫宣導，提醒員工及保戶，出入公共場所應做好自我防護，並留意飲食安全，維持用肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等良好個人衛生習慣。

該公司也加強公共區域環境清潔，於易接觸表面（電梯按鍵、門把、扶手等）定期擦拭消毒，並於各辦公場所準備紅外線熱顯像儀及額/耳溫槍、手部自動酒精消毒機及口罩等健康管理器材供員工使用，服務櫃台人員一律配戴口罩，減少與客戶直接接觸機會，以建立完善的疫情防護網。