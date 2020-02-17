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南山人壽記尹崇堯、許妙靜大過惹議 將向金管會說明

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
南山人壽日前因連二年業績排名第三，記副董事長尹崇堯及總經理許妙靜大過。 圖／聯合報系資料照片
南山人壽日前因連二年業績排名第三，記副董事長尹崇堯及總經理許妙靜大過。 圖／聯合報系資料照片

南山人壽上周六（15日）公告因2018、2019年連二年業績排名第三，要記副董事長尹崇堯及總經理許妙靜大過，但是遭主管機關保險局打臉「太亂來！」認為未經董事會懲處高層不符公司治理程序惹爭議。據悉，潤泰集團總裁尹衍樑今（17）日被媒體電詢，針對人事懲處他僅淡淡回應：「媒體已經報導了」。

據了解，南山人壽上周六的懲處公告，是副董事長尹崇堯發出，但有「尹衍樑董事要求」等字眼，因懲處的是自己的兒子尹崇堯，部分被外界解讀為「打小孩給外人看」，內部員工則解讀是「大義滅親」，或懲戒以敬效尤，引起業界諸多揣測，不過僅因為業績連二年落後就遭記過，而且用公告「昭告天下」的形式，仍然惹諸多爭議。保險局就認為南山此舉未依公司章程及內控程序，不符公司治理，已要求南山人壽在本周說明。南山人壽今日也證實已收到保險局公文，將就此次處理程序內容及緣由向金管會說明，同時也已撤下這次公文。

此外尹衍樑今日上午也接受《放言》致電求證，被問起南山人壽人事處分，他回應說「媒體已經報導了」；至於其他誤會，例如資深媒體人蔡玉真在臉書上發布看法認為這種處分不像企業家會做的事，懷疑尹衍樑精神、脾氣「很有問題」，尹衍樑僅說，是媒體措辭不當而已，並未多談。

南山人壽目前是國內第二大壽險，去年因斥資逾百億元的「境界」新資訊系統頻出包，有保戶權益受損，因此遭金管會重懲，除原董事長杜英宗遭暫停職務二年外，也遭停賣投資型保單，導致原本上半年一直是壽險業獲利王的南山人壽，新契約表現受到影響，業績掉到第三。因此身為南山人壽最大股東的潤泰集團總裁尹衍樑不滿意，因此要求懲處副董事長尹崇堯與總經理許妙靜。潤泰集團2011年元月入主南山，尹衍樑與寶成集團總裁蔡其瑞合資的潤成投資公司，以21.6億美元，自AIG（美國國際集團）手中取得南山人壽97.57%股權，九年過去目前對南山的股權仍占逾九成以上。尹崇堯原訂在杜英宗停職期間暫代董事長，但金管會二次面試沒過，找出前日盛金董座、也是南山董事陳棠出馬，已獲金管會保險局面試通過，成為正式代理董事長。不過因為發公告當天陳棠未上班，因此才由副董長長尹崇堯代發公告。

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