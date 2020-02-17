金管會啟動調查 尹衍樑記尹崇堯大過可能無效？

南山人壽上周六（15日）公告因業績不佳，對副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過一次，引發金管會關注。金管會認為，這次懲處方式不符內規，可能無效，並要求南山在本周內提出說明及改善措施。

上周六傳出南山人壽公告，「因108、109年連續兩年業績為業界排名第三，董事尹衍樑要求副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過乙次，以儆效尤！」老爸記兒子大過，不但震驚金融界，也引起金管會的注意。

據了解，因公告未提及董事會正式決議，而是一位董事（大股東）的要求作懲處，金管會保險局長施瓊華當天看到這則公告，就相當不悅，也覺得不妥，立即請保險局同仁打電話了解情況，並在今天一早正式發出公文給南山，要求本周內提出說明。

金管會官員說，大股東是董事，可能對業績不滿，要求議處相關人員，但依公司規定，高階人員的懲處，可能必須到董事會提案作出決議，而不是直接交由經理部門公告。

各家保險公司對人員的懲處都訂有規定，有些可能是董事會權責，有些可能經理部門就可懲處，通常較高階人員的懲處案，可能會由董事會決定，有些公司則設有懲處委員會、人評會等。

以南山此案為例，這次懲處是否依公司內部規定辦理，還是只是董事（大股東）的要求就作懲處，金管會請南山說明外，也會進一步檢視對員工懲處，是否符合公司治理或內控相關規定，若有違規之處，也會依法處理。

官員表示，上周六的公告，不是真正的獎懲，未經董事會程序直接簽出去，若不符合內規，可能無效。

至於此懲處案後續如何處理？官員表示，經過檢視後，包括當初公司對績效有無訂定懲處規定、是否須提到董事會究責等，再由公司依規定重新作懲處。