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紅馬-KY、精材、昱泉股票 2月18日起預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心指出，紅馬-KY（2928）、精材、昱泉股票自2月18日起預收款券，並每五分鐘撮合一次。

紅馬-KY、昱泉股票因連續三個營業日，達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，精材則是因連續五個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，上述三檔股票爰自2月18日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

其中紅馬-KY、精材在信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

而昱泉是違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 昱泉 融券
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