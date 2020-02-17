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南山人壽董事尹衍樑記兒子大過 保險局：不合程序

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
潤泰集團總裁尹衍樑（圖）15日對獨子尹崇堯對獨子、副董事長尹崇堯記大過一次。 報系資料照
潤泰集團總裁尹衍樑（圖）15日對獨子尹崇堯對獨子、副董事長尹崇堯記大過一次。 報系資料照

南山人壽15日內部貼出懲處案，因業績連續二年居業界第三，南山人壽董事尹衍樑對獨子、副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過一次，此舉驚動到金管會高層，金管會保險局局長施瓊華直言，這公告不合程序，可以說是無效。

尹衍樑對尹崇堯、許妙靜各記大過一次，引起業界議論，一個董事為何能逕自對管理階層懲處。保險局局長施瓊華今受訪表示：「這不合程序，南山人壽內部的經理人怎麼不跟他（指尹衍樑）說這樣不合程序呢？」

施瓊華說，若董事對公司營運狀況不滿，應該透過董事會提案，並且依照公司內部獎懲標準來做懲處，但是這次事件卻沒有透過內部程序進行。

這次的獎懲公告還有效嗎？施瓊華表示，因為這公告沒有經過董事會，且這份公告不像是懲處令，就算董事長不在由副董事長簽核，應該還是要掛董事長的名字。

施瓊華指出，金管會已經發公文給南山人壽，要求南山對此事進行詳盡的說明，且要求這週內要說明完畢，等南山人壽的回覆狀況，保險局再來看要怎麼處理。

南山人壽總公司15日貼出一張公告指出，因該公司業績2019年與2020年1月連續二年排名業界第3名，董事尹衍樑要求副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過乙次，以儆效尤。 圖／消息人士提供
南山人壽總公司15日貼出一張公告指出，因該公司業績2019年與2020年1月連續二年排名業界第3名，董事尹衍樑要求副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過乙次，以儆效尤。 圖／消息人士提供

南山人壽 金管會 尹衍樑
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