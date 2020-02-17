南山人壽董事尹衍樑記兒子大過 保險局：不合程序

南山人壽15日內部貼出懲處案，因業績連續二年居業界第三，南山人壽董事尹衍樑對獨子、副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過一次，此舉驚動到金管會高層，金管會保險局局長施瓊華直言，這公告不合程序，可以說是無效。

尹衍樑對尹崇堯、許妙靜各記大過一次，引起業界議論，一個董事為何能逕自對管理階層懲處。保險局局長施瓊華今受訪表示：「這不合程序，南山人壽內部的經理人怎麼不跟他（指尹衍樑）說這樣不合程序呢？」

施瓊華說，若董事對公司營運狀況不滿，應該透過董事會提案，並且依照公司內部獎懲標準來做懲處，但是這次事件卻沒有透過內部程序進行。

這次的獎懲公告還有效嗎？施瓊華表示，因為這公告沒有經過董事會，且這份公告不像是懲處令，就算董事長不在由副董事長簽核，應該還是要掛董事長的名字。