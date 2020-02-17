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遠雄人壽第二屆金險獎開跑 今年新增極短片組

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

遠雄人壽第二屆全國大專院校創作賽事《金險獎》正式起跑！即日起至5月18日止，展開為期90天的徵件活動，總獎金高達27萬元。今年大膽創新以「好險‧神救援」為主題，邀請分享生活中沒有提前做好準備的時刻，遇到緊急情況來個「神救援」那該有多好。同時今年除「短片組」外，特別增加「極短片組」，15秒影片就能挑戰2萬元評審特別獎。

遠雄人壽表示，這次的活動可謂開學前暖身，延續第一屆透過影像創作展現「需要‧提前準備」的風險規劃議題，激發年輕學子源源不絕的好點子，持續為自己的想法發聲。遠雄人壽觀察千禧世代非常關注社會議題，是最重視「意義」的世代，他們勇於透過行動表達自己的社會價值觀，做有意義的事，期待為理想奮力一搏。此外，千禧族群誕生於網路世界，他們善用各種數位工具傳遞訊息，隨時與世界保持無縫接軌。

因此，遠雄人壽透過金險獎活動，與千禧族群密切溝通，鼓勵他們透過強大的影音平台運作力打開保險話題，用敏銳的觀察力，不設限的創作力傳達意外來臨時，保險就如同神救援一般，給予最安全的防護，解讀心中對「好險‧神救援」的想像。

此屆評審陣容依然堅強，遠雄人壽邀請到新銳導演、知名影評、學界專家共同把關，評分加入風險規劃角度，契合徵件主題。此外，呼應短影音流行浪潮，今年徵件項目除「短片組」外，特別增加「極短片組」，15秒影片就能挑戰2萬元評審特別獎。短片組徵件長度為30秒到3分鐘，首獎獎金10萬元，另設置特選獎及優選獎，獎金分別為5萬及3萬元；專業技術獎項部份，綜合攝影獎、創意獎、後製獎、劇本獎及美術獎，獎金各為1萬元，此外，只要完成報名，號召親朋好友來投票，就有機會獲得網路人氣獎，讓觀賞技癢的民眾也可透過選票支持最愛的作品。詳情請造訪第二屆《金險獎》活動網站：http://bit.ly/fglife_shortfilm2。

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