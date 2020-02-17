人民幣高利存款褪色 各天期利率利率全面失守3字頭

根據中央銀行提供的最新資訊，截至今（17）日為止，國銀推出的人民幣專案定存牌告，以上海商銀3個月期的2.78%為最高，亦即全體國銀的人民幣專案牌告利率全面失守「3」字頭，高利光環明顯褪色。

央行指出，銀行目前推出的人民幣專案牌告，1個月期最高者為板信商銀2.2%，3個月期兆豐商銀2.4%，6個月期上海商銀2.78%，9個月期日盛商銀2.45%，1年期陽信商銀2.65%。

回顧1月底，3個月期最高還有3%水準，如今已降至2.4%。

人民幣利率直直落，也反映在中國銀行台北分行給予國銀的轉存款利率上，其中又以1個月期跌破2%大關最為明顯。

央行外匯局行務委員陳婉寧指出，中銀台北給予參加行的轉存款利率，1月底還有2.37%，今日已跌至1.81%，主要是受到新冠肺炎疫情衝擊，中國大陸年後鬆綁銀根的影響。