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積極因應數位變革 趙麗芳接任Visa台灣區總經理

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
Visa宣佈趙麗芳女士接任台灣區總經理。圖／Visa提供
Visa宣佈趙麗芳女士接任台灣區總經理。圖／Visa提供

Visa今天宣佈，由曾任Visa策略專案暨企劃副總裁，在中國策略規劃與市場開放扮演重要的角色的趙麗芳，繼任麻少華為台灣區總經理，負責Visa台灣的業務營運、策略規劃以及領導管理，任期於3月16日正式開始。

趙麗芳畢業於台大國企系，取得台大工商管理學碩士學位，過去在資訊科技以及金融服務領域，有跨越多個市場、超過20多年的經驗。加入Visa之前，她曾任聯想(Lenovo)全球服務策略暨個人電腦服務副總裁，也於IBM接掌多個高階管理職位，最後職務擔任全球企業諮詢服務大中華區副總裁兼營運長。

Visa大中華區總裁于雪莉表示，相信憑藉趙麗芳優秀的業務管理能力，以及對市場的深刻瞭解，能在數位變革時代下，將台灣Visa營運推向新的高峰。

趙麗芳表示，期待在Visa台灣穩健的基礎上持續發展，並密切地與Visa台灣區團隊、金融機構、商家以及政府夥伴合作，以導入Visa全球領先的數位支付解決方案，提供台灣市場最佳的支付及金流服務。

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