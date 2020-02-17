助弱勢抗疫 兆豐基金會捐100萬予門諾及羅東聖母醫院

兆豐金控（2886）旗下兆豐慈善基金會長期以來，每年都針對經濟弱勢家中突遭變故者給予補助，讓近百個家庭得以渡過難關，為幫助更多偏鄉經濟弱勢的民眾順利安心就醫，兆豐慈善基金會特別捐贈100萬元給花蓮門諾醫院及羅東聖母醫院，讓更多貧病就診民眾更快得到更直接的幫助。

面對新冠肺炎疫情，兆豐慈善基金會也有疫情關懷方案，若確診個案屬家境清寒者，或致使經濟陷入困境者，經提出佐證資料申請，兆豐慈善金會評估後，也將提供醫療經費補助或急難救助款給予援助。

兆豐金暨兆豐慈善基金會董事長張兆順表示，台灣雖然有完善的健保制度，但對於經濟弱勢的民眾而言，遇到意外、疾病等緊急事件時，大筆的醫療支出或經濟來源突然中斷，常使家庭因此陷入困境，希望透過門諾及聖母醫院專業的評估轉介，兆豐慈善基金會能及時提供救助，以稍解弱勢民眾的經濟壓力。

花東地區貧病交加的病家為數不少，在花蓮服務已超過70年歷史的門諾醫院長期以來，便透過「社會服務暨貧病照護基金」基金給予貧病者醫藥費減免與補助，每個月需補助個案金額超過30萬元，而位於宜蘭的羅東聖母醫院同樣也設有貧困基金照顧貧病弱勢，每年更高達800萬元補助需求，兩家醫院都設有專業的社工協助評估，可以在第一線幫助病患克服困境，獲得及時的急難救助與醫療照護，也因此，兆豐慈善基金會希望透過門諾醫院及羅東聖母醫院的轉介，幫助貧病民眾第一時間付清醫藥費，讓患者可以安心養病，不必掛慮醫藥與家庭生活費用。

門諾醫院感謝兆豐慈善基金會，將愛心化為行動，共同為東部醫療盡一份心力，也為貧困弱勢患者點燃一盞希望的燈。而羅東聖母醫院也表示，每年經由社工人員專業評估，協助貧困弱勢病患約500人次，補助、協助其所需醫療相關費用龐大，感謝兆豐慈善基金會惠予捐助，希望能拋磚引玉，有更多的企業團體一起共同照護貧病弱勢族群。