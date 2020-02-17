VISA台灣總經理 趙麗芳出任

兆豐銀行美國紐約分行受當地主管機關監管禁令正式宣告解除，據透露，兆豐銀已和美國當地主管機關確認，美方同意指定的獨立監督人（indepedent monitor）不須再續約，兆豐紐行自此擺脫監管禁令，短期聘僱人力也可縮減，使紐行不僅一年可望省下約12億元的高昂費用，各項業務也將逐步恢復動能，對兆豐金、銀獲利是一大利多。

2020-02-16 23:54