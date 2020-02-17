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專家：美元強勁 人民幣走勢恐受阻

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
交通銀行台北分行17日發表報告指出，美元指數持續走高，已對人民幣匯率形成壓力。(本報系資料庫)
交通銀行台北分行17日發表報告指出，美元指數持續走高，已對人民幣匯率形成壓力。(本報系資料庫)

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋17日發表人民幣市場周評指出，肺炎疫情雖主導著近期市場波動，但另一方面，美元指數持續走高，已對人民幣匯率形成壓力。

近期聯準會主席鮑爾在國會證詞上相對鷹派，除暗示美元現階段仍無進一步降息的理由外，更重申對未來經濟走勢的樂觀。

展望後市，後續仍須關注疫情發展，而國際美元的上行走勢明顯有撐，推估短期人民幣匯率恐維持在7元兌1美元橫盤波動。

上周有鑑於肺炎疫情人數逐步縮減，市場悲觀情緒稍有平復，在岸離岸匯價皆一度升破6.97元。無奈受湖北調整肺炎確診判別基準影響，確診人數一日暴增，加上美元指數表現依舊強勁，導致人民幣升值幅度跟著收斂。

最終上周人民幣匯率結束連兩周的跌勢，離岸人民幣對美元（USDCNH）周線升值約130點，收在6.9924元，升值幅度0.19%；在岸人民幣對美元（USDCNY），周線升值約154點，收在6.9870元，升值幅度0.22%。

境內貨幣市場方面，得益於人行先前的爆量投放，資金寬鬆態勢得以延續，各主要回購利率持續下行；尤以隔夜利率下滑幅度最甚，已跌至1.40%下方，創今年以來新低。

多數銀行業已陸續回復正常營運，但現階段以維持必要業務為優先，故市場交易量仍明顯不如以往，約僅有過往整體七成。

而在公開市場方面，隨著疫情緩和，人行操作力度也跟著放緩，僅分別開展一周人民幣8,000億元和兩周2,000億元的逆回購交易，累計單周淨回籠2,800億元。

本周即將迎來2月份的貸款市場報價利率（LPR），在逆回購利率下滑的帶動下勢必跟著調整，尤其根據最新的政治局會議要求，須加大宏觀政策調節力度，估計本次至少有10個基點的下調空間。

至於境外市場，CNH Hibor（香港人民幣拆放利率）亦持續下滑，流動性充沛無虞。短率持續在低檔徘迴，而中長天期利率則因降息預期走低，整體殖利率曲線平坦化。

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