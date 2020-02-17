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辦卡首刷禮行李箱不再吸睛 73%民眾愛「刷卡金」

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
根據Money101金融比較平台調查，民眾首刷禮偏愛刷卡金。本報資料照片
根據Money101金融比較平台調查，民眾首刷禮偏愛刷卡金。本報資料照片

銀行搶發卡，卯勁推出亮眼回饋、首刷禮，根據Money101金融比較平台針對20歲以上成年人進行「信用卡首刷禮大調查」，高達83%民眾表示信用卡首刷禮會影響其辦卡意願，最具吸引力首刷禮分別為，刷卡金、額外加碼現金回饋趴數、零售通路禮券，顯見現金入袋有誘因。

去年信用卡流通卡數創下台灣信用卡歷史紀錄，達4739萬張，不僅如此，整體信用卡市場發卡量也創下近五年來新高，發出784萬張，較2018年成長31%。Money101金融比較平台表示，銀行不斷搶進市場，透過精準的分眾行銷來降低獲客成本，除了祭出差異化刷卡優惠滿足不同客群需求之外，也在首刷禮下功夫，與異業合作延伸獲客管道，衝出發卡量以加速拓展消費金融版圖。

Money101業務長江國峰表示，去年陸續與銀行擬定通路限定首刷禮策略時，觀察到國人確實將信用卡當作支付工具，依據自身消費習慣挑卡，然而加碼首刷禮的吸引力的確能縮短民眾決策時間，提升了50%的申辦意願。

民眾對於「現金回饋」的喜好，在信用卡首刷禮可以觀察到。最受民眾感興趣的首刷禮為「刷卡金」(73%)，其次為「額外加碼回饋趴數」(51.6%)，再來才是「零售通路禮券」(48.6%)；而幾乎每家銀行首刷禮都現蹤的「行李箱」只受33.6%民眾親睞，「登機箱」則只有13.1%表示有興趣。

交叉分析持卡張數多寡對於首刷禮的期待，隨著民眾持卡張數越多，「刷卡金」越具吸引力；而對於尚未持有信用卡的民眾來說，最具吸引力的反而不是刷卡金，而是實用的吸塵器、掃地機器人、果汁機、音響等3C家電，獲得59%的好感度，遠高於整體受訪者的的42.3%。

普遍來說，300元至500元的「刷卡金」是多數銀行提供的首刷禮選項之一，像是星展炫晶御璽卡、Everyday鈦金卡符合新戶首刷資格就送500元刷卡金，還有永豐DAWHO現金回饋信用卡、台新太陽或玫瑰卡、國泰KOKO悠遊白金卡、聯邦幸福御守御璽卡等信用卡，新戶享500元刷卡金。

另外，銀行首刷禮祭出「額外加碼回饋趴數」就像是提供給新戶持卡人的專屬用卡甜蜜期，只要有刷卡消費需求，就有機會將足額回饋拿到手。渣打現金回饋御璽卡，卡片特色是國、內外消費享1.88%現金回饋，無上限，新戶核卡後60天內額外加碼5%，相當於每筆一般消費享6.88%，加碼5%的部分，上限350元。

滙豐現金回饋御璽卡同樣也提供新戶核卡後90天於20家指定App消費，加碼至10%回饋，90天內上限500元，包含綁定在Apple Pay、LINE Pay、Uber Eats、foodpanda、台灣大車隊、Netflix等App。

究竟首刷禮要價值多少元，民眾的辦卡意願才會提升？價值「1000元以上」首刷禮獲得最多受訪者選擇，有48%民眾表示能提升辦卡意願。

此次調查數據中也觀察到，線上辦卡成為主要趨勢。民眾最常使用的辦卡途徑為網路線上申辦(82%)，其次為銀行臨櫃申請(26%)。即使是同一張信用卡，於不同管道申辦，首刷禮贈品未必相同，有銀行更願意祭出額外首刷禮或是回饋，鼓勵民眾善加利用「線上辦卡」，與傳統辦卡管道做區分。

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